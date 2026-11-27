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Nie żyje Dan Carney, współtwórca jednej z najbardziej rozpoznawalnych sieci restauracyjnych na świecie – Pizza Hut. Przedsiębiorca, filantrop i wieloletni działacz społeczny zmarł w wieku 95 lat.

Historia Pizza Hut zaczęła się skromnie – od pożyczki na 600 dolarów i niewielkiego lokalu w Wichita w stanie Kansas. Dan Carney wraz z bratem Frankiem, zainspirowani artykułem o rosnącej popularności pizzy, postanowili spróbować swoich sił w gastronomii - przypomina CNN. Pierwszy lokal otworzyli w miejscu, gdzie wcześniej ich ojciec prowadził sklep spożywczy. To właśnie tam, w 1958 roku, narodziła się marka, która dziś obecna jest w 90 krajach.

Sukces, który przeszedł do historii

Dan Carney nie tylko stworzył markę, która zrewolucjonizowała rynek pizzy, ale także wyznaczył nowe standardy w prowadzeniu biznesu. Wkrótce po rozpoczęciu działalności powstał pierwszy lokal franczyzowy Pizza Hut w Topeka, a sieć rozwijała się błyskawicznie. W 1977 roku bracia Carneyowie sprzedali firmę koncernowi PepsiCo, co otworzyło przed Pizza Hut drzwi do globalnej ekspansji.

Oryginalny lokal został przeniesiony na teren Wichita State University i przekształcony w muzeum – symbol lokalnej dumy i przedsiębiorczości.

Człowiek o wielkim sercu

Dan Carney był nie tylko biznesmenem, ale także oddanym filantropem. Przez 50 lat przewodniczył fundacji Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas. Za swoją działalność społeczną otrzymał liczne wyróżnienia.