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Przywódcy państw strefy euro wskazali Pablo Hernandeza de Cosa jako kandydata na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Ostateczna decyzja zapadnie podczas grudniowego szczytu w Brukseli. Hiszpan ma być kompromisem pomiędzy Francją a Niemcami, a jego wybór może wpłynąć na przyszłość polityki monetarnej w Europie.

W czwartek przywódcy państw strefy euro wytypowali Pablo Hernandeza de Cosa na nowego prezesa Europejskiego Banku Centralnego. To ważna decyzja, która może zaważyć na kierunku polityki pieniężnej w całej Europie. Ostateczne głosowanie w tej sprawie odbędzie się podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 17-18 grudnia 2026 roku w Brukseli.

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Kim jest Pablo Hernandez de Cos?

Pablo Hernandez de Cos to doświadczony ekonomista, który w latach 2018-2024 kierował Bankiem Hiszpanii, a obecnie pełni funkcję dyrektora Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Urodzony w 1971 roku w Madrycie, ukończył studia ekonomiczne i prawnicze, a także uzyskał doktorat na tamtejszym uniwersytecie. W swojej karierze specjalizował się w nadzorze bankowym i stabilności finansowej. W Radzie Prezesów EBC znany był jako zwolennik utrzymywania niższych stóp procentowych.

Proces wyboru prezesa EBC

Wybór prezesa EBC to skomplikowany proces. Po wskazaniu kandydata przez liderów państw strefy euro, szef Rady Europejskiej Antonio Costa przeprowadzi konsultacje z Parlamentem Europejskim oraz Radą Prezesów EBC. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę Europejską, w której głos mają wyłącznie przywódcy państw posługujących się euro. Do zatwierdzenia kandydatury potrzeba poparcia co najmniej 16 z 21 krajów, reprezentujących 65 proc. ludności strefy euro.

Zmiany w zarządzie EBC

Stanowisko prezesa EBC zwolni 7 lutego 2027 roku Christine Lagarde, która zakończy swoją kadencję prawie dziewięć miesięcy przed terminem. Jej wcześniejsze odejście otworzyło drogę do politycznych negocjacji pomiędzy Francją a Niemcami. W czwartek wskazano także kandydatów do zarządu EBC: Francuzkę Laurence Boone oraz Niemca Markusa Brunnermeiera. W pierwszej połowie 2027 roku zwolnią się jeszcze dwa miejsca w zarządzie – odejdą Niemka Isabel Schnabel i Irlandczyk Philip R. Lane.

Christine Lagarde – koniec pewnej epoki

Christine Lagarde, obecna prezeska EBC, ma za sobą bogatą karierę w międzynarodowych instytucjach finansowych i francuskim rządzie. W latach 2007-2011 była ministrą gospodarki, finansów i przemysłu, a następnie kierowała Międzynarodowym Funduszem Walutowym. W 2019 roku objęła stanowisko prezesa EBC po Mario Draghim.