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Black Friday 2026 wystartował 27 listopada. To dzień wyprzedaży i promocji, który przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie jednak rabaty nie ograniczają się do tego jednego piątku. Wiele sklepów rozpoczyna akcję wcześniej, pod hasłami Black Week lub nawet Black Weeks, a finałem zakupowego maratonu jest zwykle Cyber Monday – w tym roku przypada on 30 listopada. Jak nie dać się nabrać na fałszywe promocje? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje, jakie triki psychologiczne stosują sklepy, żebyśmy wydali jak najwięcej.

Skąd nazwa?

Black Friday, czyli po polsku „Czarny Piątek”, to tradycyjnie piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W Stanach Zjednoczonych symbolicznie otwiera sezon przedświątecznych zakupów. Z czasem Black Friday stał się globalnym wydarzeniem handlowym – również w Polsce. Promocje oferują sklepy internetowe i stacjonarne, platformy sprzedażowe, marki odzieżowe, producenci elektroniki, a nawet biura podróży i linie lotnicze.

Mówi się, że sklepy wychodzą tego dnia „na czarno”, czyli zaczynają przynosić zysk zamiast strat. Historycy zwracają jednak uwagę, że określenia „Black Friday” używali w latach 60. policjanci z Filadelfii. Opisywali w ten sposób ogromny ruch na ulicach i tłumy klientów po Święcie Dziękczynienia.

Black Friday 2026 - promocje i rabaty: Jak nie dać się nabrać?

Ruszając na zakupy nie należy spoglądać jedynie atakujące nas komunikaty „rabat do -80 proc.”, „największe zniżki w roku” czy „najlepsze okazje”. Warto pamiętać, że w Polsce sklepy mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką zawsze, gdy informują o obniżeniu ceny towaru lub usługi.

Te sztuczki stosują firmy, marki i sklepy

Jeden z trików stosowanych przy okazji Black Friday to oferty „kup teraz, zapłać później”. Wabią one szczególnie przy droższych zakupach i niestety mogą powodować popadnięcie w zadłużenie. Sklepy wykorzystują jednak nie tylko presję czasu przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa finansowego. Stosowana jest też iluzja małej dostępności, rzadkości, a także m.in. mechanizmy skracające drogę do zakupu, aby wywołać impulsywne decyzje i presję społeczną, że każdy „musi” coś kupić, „bo się opłaca”.

Zegar odliczający „ostatnie minuty” promocji, który resetuje się po odświeżeniu strony, koszyk automatycznie dopisujący ubezpieczenie czy utrudnienia w rezygnacji z subskrypcji, którą włączasz jednym kliknięciem – to przykłady takich ultra trików. Uważaj – apeluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Policja apeluje – w galeriach uważaj na kieszonkowców, a w sieci...

Dokładnie sprawdzaj adres strony internetowej oraz wiarygodność sprzedawcy.

Porównuj ceny produktów w innych sklepach.

Nie udostępniaj danych logowania do bankowości elektronicznej ani kodów autoryzacyjnych.

Nie klikaj w podejrzane linki przesyłane SMS-em, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy komunikatorów.

Pamiętaj, że symbol kłódki i protokół HTTPS nie gwarantują uczciwości sprzedawcy.

Nie podejmuj decyzji pod presją czasu. Komunikaty „ostatnia sztuka” czy „promocja kończy się za minutę” mogą być elementem manipulacji.

Uważaj na paczki, których nie zamawiałeś.

Zrobiłeś listę i sprawdziłeś rzetelność promocji? Wtedy idź na zakupy