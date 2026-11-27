Skąd nazwa?
Black Friday, czyli po polsku „Czarny Piątek”, to tradycyjnie piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W Stanach Zjednoczonych symbolicznie otwiera sezon przedświątecznych zakupów. Z czasem Black Friday stał się globalnym wydarzeniem handlowym – również w Polsce. Promocje oferują sklepy internetowe i stacjonarne, platformy sprzedażowe, marki odzieżowe, producenci elektroniki, a nawet biura podróży i linie lotnicze.
Mówi się, że sklepy wychodzą tego dnia „na czarno”, czyli zaczynają przynosić zysk zamiast strat. Historycy zwracają jednak uwagę, że określenia „Black Friday” używali w latach 60. policjanci z Filadelfii. Opisywali w ten sposób ogromny ruch na ulicach i tłumy klientów po Święcie Dziękczynienia.
Black Friday 2026 - promocje i rabaty: Jak nie dać się nabrać?
Ruszając na zakupy nie należy spoglądać jedynie atakujące nas komunikaty „rabat do -80 proc.”, „największe zniżki w roku” czy „najlepsze okazje”. Warto pamiętać, że w Polsce sklepy mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką zawsze, gdy informują o obniżeniu ceny towaru lub usługi.
Te sztuczki stosują firmy, marki i sklepy
Jeden z trików stosowanych przy okazji Black Friday to oferty „kup teraz, zapłać później”. Wabią one szczególnie przy droższych zakupach i niestety mogą powodować popadnięcie w zadłużenie. Sklepy wykorzystują jednak nie tylko presję czasu przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa finansowego. Stosowana jest też iluzja małej dostępności, rzadkości, a także m.in. mechanizmy skracające drogę do zakupu, aby wywołać impulsywne decyzje i presję społeczną, że każdy „musi” coś kupić, „bo się opłaca”.
Zegar odliczający „ostatnie minuty” promocji, który resetuje się po odświeżeniu strony, koszyk automatycznie dopisujący ubezpieczenie czy utrudnienia w rezygnacji z subskrypcji, którą włączasz jednym kliknięciem – to przykłady takich ultra trików. Uważaj – apeluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Policja apeluje – w galeriach uważaj na kieszonkowców, a w sieci...
- Dokładnie sprawdzaj adres strony internetowej oraz wiarygodność sprzedawcy.
- Porównuj ceny produktów w innych sklepach.
- Nie udostępniaj danych logowania do bankowości elektronicznej ani kodów autoryzacyjnych.
- Nie klikaj w podejrzane linki przesyłane SMS-em, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy komunikatorów.
- Pamiętaj, że symbol kłódki i protokół HTTPS nie gwarantują uczciwości sprzedawcy.
- Nie podejmuj decyzji pod presją czasu. Komunikaty „ostatnia sztuka” czy „promocja kończy się za minutę” mogą być elementem manipulacji.
- Uważaj na paczki, których nie zamawiałeś.
Zrobiłeś listę i sprawdziłeś rzetelność promocji? Wtedy idź na zakupy
- Black Week – od 23 do 29 listopada 2026 (poniedziałek–niedziela)
- Black Friday – 27 listopada 2026 (piątek)
- Black Weekend – 27–29 listopada 2026 (piątek–niedziela)
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