RMF24

Jest już powszechne przekonanie wśród przywódców UE, że dla Polski nie do zaakceptowania jest ETS jako źródło finansowania unijnego budżetu na lata 2028–2034 i że w związku z tym konieczne jest znalezienie innego rozwiązania. Kwestia tego nowego rozwiązania będzie przedmiotem negocjacji jako finałowe rozstrzygnięcie budżetowych rokowań na kolejnym szczycie UE w grudniu.

Polska odrzuciła zaproponowany w sobotę przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costę okres przejściowy, który zmniejszałby polski wkład z ETS o połowę, ale wciąż oznaczałby prawie 4 miliardy euro. Warszawa uważa, że problemem nie jest tylko wysokość tej daniny, ale sama zasada przekazywania części dochodów z handlu emisjami CO2 do wspólnej unijnej kasy.

Chodzi o pieniądze, które obecnie pozostają w krajowym budżecie i są przeznaczane między innymi na transformację energetyczną. Polska nie chce oddawać tych wpływów do Brukseli, ponieważ sama potrzebuje ich na kosztowną przebudowę swojej energetyki, wciąż w dużym stopniu opartej na węglu.

Sprzeciw wobec ETS ma w Polsce szerokie poparcie społeczne, bo system ten jest szczególnie mocno kojarzony z wysokimi rachunkami za prąd.

Premier Donald Tusk gotowy jest nawet blokować cały unijny budżet na lata 2028–2034 podczas unijnych negocjacji, gdyby ktoś forsował ten pomysł.

Dziennikarka RMF FM jako pierwsza informowała już w październiku o tym bezkompromisowym stanowisku Polski. Teraz przebiło się ono do świadomości unijnych przywódców. Jest już zrozumienie, że po prostu w Polsce nie ma szans na przyjęcie ustawy wprowadzającej ten nowy dochód budżetowy.

Polska gotowa zablokować budżet UE przez ETS. W tle możliwe weto prezydenta Polska jest gotowa zablokować unijny budżet na lata 2028–2034, jeśli miałby być w części finansowany z pieniędzy pochodzących z ETS – wynika z nieoficjalnych informacji RMF FM. Komisja Europejska chce, by 30 proc. pieniędzy ze sprzedaży uprawnień do…

Sprzeciw wobec takiego rozwiązania nie ogranicza się bowiem tylko do koalicji rządzącej. Podobne stanowisko zajmuje prezydent Karol Nawrocki, który ostro krytykuje system ETS. Trudno więc oczekiwać, by podpisał ustawę ratyfikującą nowe źródło dochodów UE oparte na wpływach z tego systemu. A przyjęcie nowych zasobów własnych Unii wymaga jednomyślnej zgody państw członkowskich, a następnie ratyfikacji przez wszystkie kraje zgodnie z ich procedurami konstytucyjnymi. W Polsce oznacza to tak zwaną dużą ratyfikację: zgodę parlamentu i podpis prezydenta.

Do unijnych przywódców dotarło, że Polska nie zaakceptuje tego źródła dochodów niezależnie od wewnętrznego układu politycznego. Odrzucenie zasobu ETS przez Polskę mogłoby natomiast zablokować cały system nowych dochodów własnych Unii i pogrążyć UE w kryzysie. Dlatego konieczne będzie rozwiązanie tego problemu.