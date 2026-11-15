„Slava UPA” na polskich pomnikach. Policja szuka sprawców, jednego już zatrzymano

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Policja prowadzi poszukiwania osób, które zniszczyły dwa warszawskie pomniki, umieszczając na nich napisy „Slava UPA”. Podobne przypadki wandalizmu odnotowano wcześniej m.in. w Gdańsku. Sprawę potępiły Żydowski Instytut Historyczny oraz Ambasada Ukrainy w Polsce, która uznała ją za element wojny hybrydowej.

Napis „Slava UPA” na Pomniku Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego przy ul. gen. Andersa w Warszawie (fot. Radek Pietruszka)

Napis „Slava UPA” na Pomniku Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego przy ul. gen. Andersa w Warszawie (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Napisy na pomnikach w Warszawie

Napis pojawił się na pomniku Bohaterów Getta przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz na pomniku Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego, stojącym na Skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu.

Napis „Slava UPA” na Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Napis „Slava UPA” na Pomniku Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego przy ul. gen. Andersa w Warszawie (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Jak przekazał PAP mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, w sobotę na miejscu pracowali funkcjonariusze, grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki.

Jeżeli będą ustaleni sprawcy i zatrzymani, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania – zaznaczył.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce stanowczo potępiło dewastację.

„To haniebny atak na pamięć o ofiarach Zagłady i bohaterach żydowskiego oporu. Podobne akty wandalizmu odnotowano na 11 pomnikach w 4 polskich miastach” – oświadczyło Stowarzyszenie na platformie społecznościowej.

Ambasada Ukrainy: To przejaw wojny hybrydowej

Ambasada Ukrainy w Polsce nazwała zniszczenie pomników bezprawnym przejawem „wojny hybrydowej, którą Rosja wszelkimi sposobami próbuje prowadzić w państwach europejskich, a w szczególności w Polsce”.

W oświadczeniu podkreślono konieczność ochrony miejsc pamięci, w tym związanych z ofiarami warszawskiego getta. Ambasada zaapelowała również do Ukraińców mieszkających w Polsce, by nie przyjmowali propozycji udziału w podobnych działaniach.

„Nie dajcie się skusić na ‘łatwy zarobek’ w zamian za umieszczanie napisów, niszczenie mienia lub wykonywanie innych bezprawnych zleceń” – zaznaczono.

„Szanujmy prawo kraju, w którym przebywamy, pamięć historyczną oraz wzajemną godność” – dodano.

Młody Ukrainiec zatrzymany za dewastację w Trójmieście

W środę gdańska policja zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o niszczenie pomników i propagowanie ustroju totalitarnego.

Zatrzymany Ukrainiec (fot. Pomorska Policja) / -

W Trójmieście napisy „Slawa UPA” pojawiły się na siedmiu obiektach, m.in. w Gdyni na Pomniku Polski Morskiej na Skwerze Kościuszki oraz Pomniku Gdynian Wysiedlonych przy ul. Starowiejskiej.

Według portalu Trójmiasto.pl na jednym z kanałów w komunikatorze Telegram oferowano 500 dolarów za malowanie prowokacyjnych haseł i umieszczanie kodów QR na pomnikach. Serwis podał, że niezależny dziennikarz białoruskiego portalu MOST, działając w ramach prowokacji reporterskiej, skontaktował się ze zleceniodawcą, który miał planować podobne dewastacje również w innych polskich miastach.

Do ujawnienia sprawy doszło po kilkunastu zniszczeniach miejsc pamięci w Polsce.