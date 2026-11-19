RMF24

Dwaj obywatele Ukrainy zostali zatrzymani w związku z umieszczeniem napisów „SLAWA UPA” na trzech poznańskich pomnikach. Prokuratura potwierdza, że działali oni na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Napisy „SLAWA UPA” pojawiły się na początku listopada na pomniku Armii Poznań, pomniku Żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego oraz pomniku Bohaterów na Cytadeli w Poznaniu. Śledczy ustalili, że ich autorem jest Dmytro Y. Mężczyzna miał za to dostać 1000 zł. Prokuratura uznaje jego zachowanie za akt dywersji i działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Same napisy miały być publicznym nawoływaniem do nienawiści pomiędzy narodami polskim i ukraińskim.

Nikita S. nakłonił swojego rodaka do wykonania napisów, za co również usłyszał zarzuty. Prokuratura podkreśla, że mężczyzna działał na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Kierował się też motywacją finansową - miał dostać 500 dolarów.

Obaj Ukraińcy zostali zatrzymani w Poznaniu. Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowania. Mężczyźni mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nie mogą też kontaktować się ze sobą.