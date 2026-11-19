Napisy „SLAWA UPA” pojawiły się na początku listopada na pomniku Armii Poznań, pomniku Żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego oraz pomniku Bohaterów na Cytadeli w Poznaniu. Śledczy ustalili, że ich autorem jest Dmytro Y. Mężczyzna miał za to dostać 1000 zł. Prokuratura uznaje jego zachowanie za akt dywersji i działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Same napisy miały być publicznym nawoływaniem do nienawiści pomiędzy narodami polskim i ukraińskim.
Nikita S. nakłonił swojego rodaka do wykonania napisów, za co również usłyszał zarzuty. Prokuratura podkreśla, że mężczyzna działał na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Kierował się też motywacją finansową - miał dostać 500 dolarów.
Obaj Ukraińcy zostali zatrzymani w Poznaniu. Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowania. Mężczyźni mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nie mogą też kontaktować się ze sobą.