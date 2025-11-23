Policjanci z warszawskiego Bemowa zakończyli poszukiwania 47-latki. Ich finał jest pozytywny - kobieta odnalazła się cała i zdrowa.
47-latka zaginęła w sobotę.
Policja nie informuje o okolicznościach odnalezienia kobiety. Podkreśla tylko, że jest cała i zdrowa.
