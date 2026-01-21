Policjanci odnaleźli zaginionego 12-latka z jednej z podwarszawskich miejscowości. Okazało się, że przebywał on na warszawskiej Woli. Jest cały i zdrowy.

12-latek mieszka w jednej z miejscowości w powiecie warszawskim zachodnim. Poszukiwania wszczęto po tym, jak nie wrócił do domu, z którego wyszedł rano i nie kontaktował się z bliskimi.

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, 12-latka odnaleziono na warszawskiej Woli po sygnale od jednego z mieszkańców.

