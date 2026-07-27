Strzały w Koszelówce. Kobieta i mężczyzna zatrzymani

RMF24

Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję w związku z postrzeleniem 41-latka w Koszelówce pod Płockiem na Mazowszu. Strzały padły z auta. Zatrzymani to 41-letnia kobieta i 43-letni mężczyzna.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w Koszelówce. Według ustaleń, z jadącego samochodu padł strzał w kierunku 41-latka. Auto natychmiast odjechało. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.

Od tamtej pory policjanci poszukiwali sprawcy.

Mężczyzna w wieku 43 lat i kobieta w wieku 41 lat zostali zatrzymani do sprawy. Obecnie wprowadzone są z nimi czynności – mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku kom. Monika Jakubowska.

Jak dodała, zabezpieczony został samochód, z którego prawdopodobnie padł strzał.

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i wykonywane czynności policja nie informuje na razie o szczegółach swoich dotychczasowych ustaleń.

