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Strzał padł z przejeżdżającego auta. 41-latek postrzelony w Koszelówce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (05:45)

Policja poszukuje sprawcy, który– według wstępnych ustaleń – oddał strzał z przejeżdżającego samochodu w Koszelówce pod Płockiem na Mazowszu. Ranny został 41-letni mężczyzna.

Strzał padł z przejeżdżającego auta. 41-latek postrzelony w Koszelówce
POlicja poszukuje sprawcy strzelaniny, zdj. ilustracyjne, autor daily_creativity /Shutterstock

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 16:00 na ul. Jeziornej. Według wstępnych ustaleń policji, strzał padł z przejeżdżającego samochodu. Ranny 41-latek został przetransportowany do szpitala.


Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że strzał został oddany najprawdopodobniej z przejeżdżającego pojazdu, który następnie oddalił się z miejsca zdarzenia – powiedziała „Tygodnikowi Płockiemu” Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.


Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

 

Źródło: RMF24

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