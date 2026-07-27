Strzał padł z przejeżdżającego auta. 41-latek postrzelony w Koszelówce

RMF24

Policja poszukuje sprawcy, który– według wstępnych ustaleń – oddał strzał z przejeżdżającego samochodu w Koszelówce pod Płockiem na Mazowszu. Ranny został 41-letni mężczyzna.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 16:00 na ul. Jeziornej. Według wstępnych ustaleń policji, strzał padł z przejeżdżającego samochodu. Ranny 41-latek został przetransportowany do szpitala.



Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że strzał został oddany najprawdopodobniej z przejeżdżającego pojazdu, który następnie oddalił się z miejsca zdarzenia – powiedziała „Tygodnikowi Płockiemu” Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.



Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.