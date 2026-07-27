Tragiczny wypadek podczas pokazów kaskaderskich. Nie żyje 61-latek

RMF24

Tragiczny wypadek podczas pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim (Lubelskie). W trakcie jednej z widowiskowych ewolucji 73-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i potrącił 61-letniego kaskadera. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Jak informują służby, do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 20:30.

W trakcie pokazu kaskaderskiego na terenie miejskiego targowiska w Radzyniu Podlaskim 73-letni kierujący samochodem marki BMW wykonywał efektowną ewolucję – jazdę na dwóch kołach.

W pewnym momencie, przejeżdżając nad innym uczestnikiem pokazu, stracił panowanie nad pojazdem.

Prawe koła BMW opadły na podłoże przygniatając i przejeżdżając mężczyznę – przekazali funkcjonariusze.

61-letni kaskader z poważnymi obrażeniami ciała został natychmiast przewieziony do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Na miejscu tragedii przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

Przyczyny tego zdarzenia wyjaśni toczące się postępowanie – informują śledczy.

Okoliczności wypadku będą szczegółowo badane, by ustalić, czy podczas pokazu zachowane zostały wszystkie zasady bezpieczeństwa.