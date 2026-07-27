RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Tragiczny wypadek podczas pokazów kaskaderskich. Nie żyje 61-latek

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (10:23)

Tragiczny wypadek podczas pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim (Lubelskie). W trakcie jednej z widowiskowych ewolucji 73-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i potrącił 61-letniego kaskadera. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek podczas pokazów kaskaderskich. Nie żyje 61-latek
Fot. Policja /materiały udostępnione

Jak informują służby, do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 20:30. 

W trakcie pokazu kaskaderskiego na terenie miejskiego targowiska w Radzyniu Podlaskim 73-letni kierujący samochodem marki BMW wykonywał efektowną ewolucję – jazdę na dwóch kołach. 

W pewnym momencie, przejeżdżając nad innym uczestnikiem pokazu, stracił panowanie nad pojazdem.

Prawe koła BMW opadły na podłoże przygniatając i przejeżdżając mężczyznę – przekazali funkcjonariusze.

61-letni kaskader z poważnymi obrażeniami ciała został natychmiast przewieziony do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. 

Ladowanie posta z Facebooka...

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Na miejscu tragedii przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. 

 Przyczyny tego zdarzenia wyjaśni toczące się postępowanie – informują śledczy. 

Okoliczności wypadku będą szczegółowo badane, by ustalić, czy podczas pokazu zachowane zostały wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Źródło: RMF24

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: