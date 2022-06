Śródmiejska prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie koncertu na bulwarach wiślanych, który 23 maja zorganizował znany raper Mata. Artysta nie miał na to wymaganego zezwolenia.

/ Adam Bielecki / PAP

1 czerwca wszczęto śledztwo w sprawie zorganizowania imprezy masowej w dniu 23 maja 2022 roku w Warszawie, przy Bulwarach Flotylli Wiślanej, na odcinku od Mostu Poniatowskiego do Płyty Desantu, bez wymaganego zezwolenia - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Aleksandra Skrzyniarz.

Dodała, że śledczy gromadzą materiał dowodowy w sprawie.

W poniedziałek, 23 maja, znany raper Mata zorganizował koncert na bulwarach wiślanych. Na wydarzenie przyszło kilka tysięcy osób, a sam artysta występował na barce pływającej wzdłuż bulwarów. Podczas wydarzenia kilka osób wskoczyło do rzeki, aby dopłynąć do barki, na której śpiewał raper. W pewnym momencie do barki podpłynęła policyjna motorówka i funkcjonariusze zakończyli wydarzenie.

Przepisy prawa są jasno określone, jakie imprezy mogą być organizowane i pod jakimi warunkami. Rozumiemy zabawę, ale przede wszystkim dla nas liczy się bezpieczeństwo - mówił wtedy w rozmowie z PAP rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.

Według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych za zorganizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.