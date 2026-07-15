Pracował 304 godziny w miesiącu. Raport NIK po kontroli w Szpitalu Południowym

RMF24

NIK zbadała działalność Warszawskiego Szpitala Południowego w okresie pomiędzy 2022 a 2025 r. Kontrola, wszczęta z inicjatywy własnej Izby we wrześniu 2025 r., wykazała szereg nieprawidłowości. Izba przekazała placówce 11 wniosków pokontrolnych.

Zastrzeżenia NIK wzbudził m.in. sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą - jeden z lekarzy przepracował w ciągu miesiąca 304 godz. i 30 minut, a jedna z pielęgniarek 249 godzin.

Polacy bezlitośni po głośnej aferze w Warszawie. Sondaż ujawnił potężne oburzenie Nowy sondaż przeprowadzony przez Opinia24 na zlecenie RMF FM pokazuje, że niemal połowa Polaków uważa dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie za niewystarczające. Sprawa budzi ogromne emocje…

Zdarzenia niepożądane

W ocenie Izby, znaczne wydłużenie czasu pracy świadczonej przez personel medyczny ma nie tylko negatywne skutki dla samego personelu, ale może mieć niekorzystny wpływ na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych (zdarzenia niepożądane), w tym na zdrowie lub życie pacjentów.

Z ustaleń kontrolerów wynika również, że na badanych oddziałach (chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych) dyżurowało znacznie mniej personelu niż deklarowano Funduszowi.

Izba zwróciła również uwagę na funkcjonowanie „Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa”, które - choć szeroko reklamowane - formalnie nie istniało w strukturach szpitala. Na Oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej – w ramach którego funkcjonowało WCCK – nie zapewniono należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie (finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z NFZ) i odpłatnie. Personel, sprzęt i sale finansowane przez NFZ były wykorzystywane do celów komercyjnych w tym samym czasie. Grafiki lekarzy były rozpisywane tak, że w tym samym czasie pracowali oni w ramach umowy z NFZ i komercyjnie.

Pokoje przeznaczone dla pacjentów WCCK - tzw. pokoje łóżkowe - nie były odpowiednio wyposażone, brakowało tam m.in. umywalek, mydła i ręczników papierowych.

Zamiast tego w środku jednego z pokoi był telewizor, meble (fotele, stół, kozetka lekarska) oraz aneks kuchenny, a większa część jego powierzchni użytkowej nie była wykorzystana.

Przyjęcia na leczenie

Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do faktu, iż na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), który zgodnie z prawem dedykowany jest stanom nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, odbywały się - choć w ograniczonym zakresie - przyjęcia na leczenie szpitalne w trybie planowym.

Zgodnie z tłumaczeniami kierownika SOR pacjenci planowi nie wchodzili do kolejki pacjentów SOR, nie opóźniali i nie blokowali przyjęć pilnych, a ich przyjęcia odbywały się w czasie, kiedy nikt nie czekał do zarejestrowania się jako pacjent tego oddziału. Mimo to rozwiązanie to mogło - zdaniem NIK - kolidować z przyjęciami w trybie nagłym.

Do raportu odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapewnił podczas konferencji, że ratusz analizuje jego treść. Wyciągniemy z raportu wnioski – zapewnił. Dodał, że zależy mu, aby Szpital Południowy i warszawska opieka zdrowotna mogły funkcjonować normalnie.

Sprawa Szpitala Południowego

Sprawa Szpitala Południowego nabrała rozgłosu po publikacji portalu Zero.pl z 15 czerwca. Według ustaleń portalu pracujący w tej placówce lekarz Dawid Kacprzyk – wówczas koordynator SOR-u i radny KO w Ursusie – miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 r. około 1,6 mln zł. Portal informował też o zarzutach dotyczących preferencyjnego traktowania polityków KO na oddziale tego szpitala.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwa dotyczące Szpitala Południowego. Jedno z nich dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, drugie możliwego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, m.in. w związku z zasadami triażu pacjentów na SOR. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że od 2023 r. prokuratura odnotowała 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym; trzy zakończyły się odmową wszczęcia postępowania, cztery zostały umorzone, a pięć pozostaje w toku.

Sprawą zajmuje się także samorząd lekarski, do którego trafił wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu Dawida Kacprzyka do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę.

W placówce kontrole prowadzą m.in. NFZ, stołeczny ratusz, Państwowa Inspekcja Pracy i CBA. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej kontrolę w SOR-ach Szpitala Południowego i Szpitala Bródnowskiego, obejmującą m.in. przypadki zgonów pacjentów podczas pobytu na oddziałach ratunkowych. Kontrolę dotyczącą ochrony danych osobowych zapowiedział również Urząd Ochrony Danych Osobowych.