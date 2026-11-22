RMF24

Pożar pustostanu w Warszawie. W akcji ponad 30 strażaków

0:00 0:34 Posłuchaj artykułu Czytane głosem AI Podkład

Pożar pustostanu przy ulicy Wybrzeże Szczecińskie, pod Mostem Poniatowskiego w Warszawie. Nikomu na szczęście nic się nie stało.