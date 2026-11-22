Ogień objął zgromadzone pod przeprawą przedmioty i uszkodził część instalacji.
Na miejsce wysłano ponad 30 strażaków.
W rejonie miejsca pożaru pojawiły się duże utrudnienia w ruchu. Ulica Wybrzeże Szczecińskie była zamknięta.
Pożar pustostanu przy ulicy Wybrzeże Szczecińskie, pod Mostem Poniatowskiego w Warszawie. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
Ogień objął zgromadzone pod przeprawą przedmioty i uszkodził część instalacji.
Na miejsce wysłano ponad 30 strażaków.
W rejonie miejsca pożaru pojawiły się duże utrudnienia w ruchu. Ulica Wybrzeże Szczecińskie była zamknięta.