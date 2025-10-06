Ponad dwa promile alkoholu - tyle miał kierowca prowadzący w stanie nietrzeźwości Forda Mustanga w sportowej wersji o wartości 150 tys. zł. Mężczyznę zatrzymano w miejscowości Ślubowo w województwie mazowieckim. W poniedziałek prokuratura poinformowała, że samochód zostaje przejęty przez Skarb Państwa i będzie służył funkcjonariuszom policji w ściganiu piratów drogowych.

Czerwony mustang, który trafi do funkcjonariuszy policji / Prokuratura Okręgowa w Płocku / East News

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Płocku poinformowała o finale zdarzenia, do którego doszło 19 kwietnia w miejscowości Ślubowo w gminie Sońsk na Mazowszu. Policja zatrzymała nietrzeźwego (2,28 proc. alkoholu etylowego) kierowcę, który prowadził samochód sportowego mustanga.

Pod koniec września sąd skazał kierowcę - Kamila S. - na karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych, z których jedna to 20 zł, orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 3 lata, zasądził świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł i pokrycie kosztów postępowania.

"Z uwagi na to, iż ilość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1,5 proc., sąd orzekł także obligatoryjny przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego - pięknego Forda Mustanga w kolorze czerwonym. Według ustaleń dochodzenia - sportowy pojazd jest wart około 150 tys. zł. Prokurator Rejonowy w Ciechanowie zawnioskował o przekazanie do wykonania przepadku na rzecz Komendy Głównej Policji, by przejęty przez Skarb Państwa szybki i mocny samochód służył dalej funkcjonariuszom policji w ściganiu piratów drogowych. Wyrok jest prawomocny" - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Płocku.









