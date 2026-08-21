Podejrzany o morderstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej miał zabić w Polsce już wcześniej

RMF24

Obywatel Gruzji, podejrzany o czerwcowe zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina, usłyszał zarzuty dotyczące innego zabójstwa dokonanego w Polsce. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, Elnur M. - zatrzymany ws. zastrzelenia mieszkającego w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty znanego jako Siemion Skrepecki - jest też podejrzany o zabójstwo w Warszawie 3,5 roku temu.

Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej doprowadzany na przesłuchanie do prokuratury w Lublinie (fot. Wojtek Jargiło)

Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej doprowadzany na przesłuchanie do prokuratury w Lublinie (fot. Wojtek Jargiło) / PAP

W sprawie zabójstwa w hostelu przy ul. Krochmalnej na warszawskiej Woli w marcu 2022 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzili odrębne śledztwo.

Poszukiwali dwóch sprawców, którzy znając kod wejścia do budynku, często odwiedzanego przez obcokrajowców, weszli do pokoju, gdzie odpoczywał Isa Ch. i zadali mu szereg ran kłutych. W ich wyniku mężczyzna zmarł.

Zarówno ofiara, jak i zabójcy, to obywatele Gruzji. Motywem mordu prawdopodobnie były albo zlecenie, albo porachunki przestępcze.

Jeden z jego sprawców, Ramis A., został ujęty i dziś jest już prawomocnie skazany na 12 lat więzienia. Drugi pozostawał jednak nieuchwytny - do czasu zatrzymania w hostelu w Piastowie pod Warszawą Elnura M., poszukiwanego z związku z zabójstwem w Białej Podlaskiej. W osobnym śledztwie służby wyjaśniają, czy zabójstwo to było zlecone przez obce służby.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna, trwa obława Dramatyczne wydarzenia rozegrały się dzisiaj w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Na jednej z ulic miasta doszło do śmiertelnego postrzelenia przechodnia. Policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę na sprawcę. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin.

Zarzuty dotyczące zabójstwa na Woli można mu było postawić dopiero po ustaleniu tożsamości zatrzymanego. To było trudne ze względu na to, że - jak ustaliliśmy nieoficjalnie - Elnur M. może być członkiem operującej z Gruzji grupy płatnych zabójców, od lat realizującej zlecenia w całej Europie.

Działania grupy kojarzone są z zabójstwami w Niemczech, na Bałkanach oraz w krajach Europy Wschodniej i Centralnej. Polskie służby nadal ustalają czy jest łączony z przestępstwami w innych krajach.

Wizja lokalna z udziałem Elnura M.

Kilka dni temu w hostelu przy Krochmalnej na warszawskiej Woli przeprowadzono z udziałem Elnura M. wizję lokalną. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutu zabójstwa, grozi mu kara od 10 lat do dożywotniego więzienia.