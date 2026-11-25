RMF24

Nie każdy chce witać Nowy Rok na mrozie pod sceną albo przy domowym stole. Jednorożec Music Club przy ul. Czackiego 3/5 w Śródmieściu organizuje sylwestra z muzyką, przy której większość gości tańczyła na swoich studniówkach. Będą przeboje lat 80. i 90., disco polo, szampan o północy i loże dla grup.

Gdy plener nie kusi, a domówka to za mało

Co roku w listopadzie i grudniu wielu warszawiaków zadaje sobie to samo pytanie: gdzie spędzić ostatnią noc roku. Koncerty plenerowe przyciągają tłumy, ale nie każdy ma ochotę stać kilka godzin na zimnie. Z kolei domówka często kończy się tym, że gospodarz zamiast się bawić, pilnuje kuchni i zmywa naczynia. Dlatego coraz więcej osób szuka miejsca, w którym jest ciepło, gra dobra muzyka, a ktoś inny dba o bar i szatnię.

Taką propozycję przygotował Jednorożec Music Club, klub nocny w samym centrum stolicy. Kto wpisuje w wyszukiwarkę sylwester warszawa, zwykle trafia na dziesiątki ofert, od wielkich bali hotelowych po imprezy dla dwudziestolatków. Jednorożec stawia na coś pomiędzy: klubową zabawę dla dorosłych, którzy chcą potańczyć przy piosenkach znanych od lat, a nie przy nowościach z list przebojów.

Muzyka z kaset, studniówek i wesel

Na sylwestrowy wieczór klub zaplanował jeden repertuar na całą noc: przeboje lat 80. i 90. oraz disco polo. Z głośników popłyną piosenki Modern Talking, ABBY, Dr. Albana i Roxette, a obok nich polskie hity i klasyka gatunku od zespołów Boys, Akcent czy Weekend. Wszystko na jednej sali i jednym parkiecie, więc nikt nie musi szukać znajomych po różnych pomieszczeniach.

Na co dzień klub gra w piątki i soboty, a jego goście to w dużej części osoby po trzydziestce, czterdziestce i pięćdziesiątce. Program układany jest tak, by na parkiet wychodziła cała sala, a nie tylko najwytrwalsi. DJ obserwuje, co się dzieje na sali, i dobiera utwory pod nastrój gości. W sylwestra ma to szczególne znaczenie, bo noc jest długa, a towarzystwo zwykle bardzo różne.

Jak wygląda noc 31 grudnia

Drzwi klubu otworzą się w czwartek 31 grudnia o godzinie 19:00. Od 20:00 rusza muzyka, a kulminacja przypada oczywiście na północ. Wtedy wspólne odliczanie, kieliszek szampana dla każdego gościa i życzenia. Kwadrans po północy DJ zaprasza na pierwszy taniec Nowego Roku. Zabawa trwa do 4:00 nad ranem.

Taki rytm wieczoru odpowiada osobom, które wolą zacząć wcześniej, spokojnie zjeść kolację w domu lub w restauracji w okolicy, a potem przenieść się do klubu na tańce. Śródmieście daje tu sporo możliwości, bo wokół Czackiego nie brakuje lokali gastronomicznych.

Bilety i loże dla grup

Sylwestrowe wejściówki są dostępne w sprzedaży internetowej. W chwili przygotowania tego tekstu bilet kosztuje od 199 zł za osobę. W cenie jest wejście na całą noc, szampan o północy, drink powitalny i szatnia. Po opłaceniu zamówienia na e-mail od razu przychodzi kod QR, który pokazuje się przy wejściu. Organizatorzy podkreślają, że im wcześniej kupi się bilet, tym korzystniejsza jest cena.

Dla grup znajomych przygotowano loże. Mieści się w nich od 6 do 14 osób, a miejsce kosztuje 198 zł. To rozwiązanie wybierają zwłaszcza paczki przyjaciół i rodziny, które chcą mieć przez całą noc własny stolik i pewność, że nikt nie zajmie ich miejsca, gdy wyjdą na parkiet. Co ważne, cała wpłacona kwota jest do wykorzystania na barze tego samego wieczoru, a o północy każda osoba z loży również dostaje szampana. Rezerwacja odbywa się przez internet, płatność przez Przelewy24, a potwierdzenie przychodzi w formie kodu QR.

Dojazd w sylwestrową noc

Klub mieści się przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5, kilka minut pieszo od stacji metra Świętokrzyska, gdzie krzyżują się linie M1 i M2. Dzięki temu łatwo dotrzeć tu z niemal każdej części miasta. Samochód najlepiej zostawić w domu, bo w noc sylwestrową centrum jest zatłoczone, a po zabawie i tak rozsądniej wrócić taksówką lub komunikacją miejską.

Dress code i zasady wejścia

Klub nie wymaga strojów wieczorowych, ale prosi o ubiór imprezowy, elegancki albo smart casual. Odzież sportowa nie jest mile widziana. W sylwestra wielu gości i tak wybiera coś bardziej odświętnego, więc cekiny, marynarki i małe czarne będą tu na miejscu. Przy wejściu pracuje ochrona, a w klubie działa szatnia, więc kurtki i płaszcze nie muszą leżeć na krzesłach.

Dla kogo ta impreza

Sylwester w Jednorożcu to propozycja dla dorosłych, którzy chcą się po prostu wytańczyć przy piosenkach z czasów swojej młodości. Dla par, które raz w roku chcą wyjść z domu na całą noc. Dla grup znajomych, które od lat umawiają się na wspólne powitanie Nowego Roku i szukają miejsca, gdzie nie trzeba niczego organizować samemu. I dla tych, którzy po prostu lubią, gdy DJ gra „Brother Louie”, a cała sala śpiewa refren.

Liczba lóż i biletów jest ograniczona, dlatego osoby, które planują sylwestra w centrum Warszawy, nie powinny odkładać decyzji na ostatnie dni grudnia. Jednorożec to klub Warszawa Śródmieście zna z imprez w piątki i soboty, a sylwester będzie największą z nich w tym sezonie. Szczegóły i aktualne ceny są dostępne na stronie klubu, a pytania można zadawać telefonicznie pod numerem 533 354 970.