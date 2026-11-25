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Ukraińcy mieli zaatakować ostatniej nocy kolejne obiekty przemysłowe w Rosji. Według na razie niepotwierdzonych doniesień ich drony dosięgnęły rafinerii w Syzraniu i Samarze. Rosjanie mieli nie pozostać dłużni, atakując największą prywatną firmę energetyczną Ukrainy.

Jak pisze Reuters, powołując się na lokalne rosyjskie władze, ukraińskie drony zaatakowały w nocy Syzrań i Samarę – dwa duże miasta leżące nad Wołgą. W Samarze w wyniku ataku zginęła jedna osoba.

W wymienionych miastach znajdują się łącznie trzy ważne rafinerie. Według niepotwierdzonych doniesień w mediach społecznościowych co najmniej dwie z nich zostały trafione.

Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoriszczew przekazał w serwisie VK, że lokalna rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w ciągu nocy 145 ukraińskich dronów. Według jego relacji atak doprowadził również do przerw w dostawach energii.

Rosja zaatakowała ukraińską elektrownię

Równocześnie największa prywatna firma energetyczna Ukrainy DTEK poinformowała o zmasowanym rosyjskim ataku na jedną ze swoich elektrowni cieplnych. Zakład wstrzymał wytwarzanie energii elektrycznej.

Spółka podała, że urządzenia elektrowni zostały poważnie uszkodzone. Nie ujawniono, gdzie znajduje się zaatakowany obiekt, ani czy są ofiary – pisze Reuters.

Ukraińcy wznowili ataki na rosyjskie obiekty przemysłowe

Pod koniec października armia ukraińska wznowiła ataki na rosyjskie rafinerie po dwutygodniowej przerwie. Według doniesień medialnych przerwa ta była związana z żądaniem prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że strona ukraińska mogłaby wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, gdyby Waszyngton dostarczył Kijowowi pociski do systemów obrony powietrznej Patriot.

Uderzenia na rosyjskie rafinerie były również jednym ze źródeł napięć między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump domagał się ich wstrzymania, argumentując, że operacje strony ukraińskiej są przyczyną wzrostu cen paliw w Stanach Zjednoczonych.

Według danych agencji Reutera, opublikowanych 18 listopada, ukraińskie ataki zakłóciły pracę lub doprowadziły do wstrzymania działalności 15 z 35 największych rosyjskich rafinerii. Ich łączna moc przerobowa stanowi około 54 proc. zdolności przerobowych rosyjskiego sektora rafineryjnego. Źródła agencji szacowały wówczas, że faktyczny spadek ilości ropy przetwarzanej w Rosji może sięgać 200 tys. ton dziennie.

Wcześniej agencja Bloomberga informowała, że fala ukraińskich ataków na rafinerie w Rosji, która rozpoczęła się w październiku, może zachwiać stabilnością rosyjskiego rynku paliw. Rynek ten, jak podkreślano, jesienią zaczął z wolna przezwyciężać problemy z produkcją benzyny, spowodowane wcześniejszymi uderzeniami w infrastrukturę naftową.