RMF24

Zacięta kampania, niepewne sondaże i kluczowa rola koalicji – tak wygląda ostatnia prosta przed wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii. Wynik głosowania może przesądzić nie tylko o przyszłości kraju, ale także o kierunku polityki europejskiej na kolejne lata. Przedstawiamy sylwetki kandydatów, co mówią najnowsze sondaże i wyjaśniamy skąd decyzja premiera o przedterminowych wyborach.

Hiszpania przygotowuje się do jednych z najbardziej nieprzewidywalnych wyborów parlamentarnych ostatnich lat. W niedzielę, 29 listopada 2026 roku, obywatele zdecydują, kto obejmie stery rządu w Madrycie. Oficjalna kampania wyborcza, która rozpoczęła się 13 listopada, dobiega końca, a polityczne napięcie rośnie z każdym dniem. Wynik wyborów pozostaje wielką niewiadomą – najnowsze sondaże pokazują, że różnice między głównymi ugrupowaniami są minimalne, a ostateczny rezultat może zależeć od decyzji mniejszych partii i ugrupowań regionalnych.

Sondaże: Kto może liczyć na większość?

Opublikowane 22 listopada badania opinii publicznej wskazują na niezwykle wyrównaną walkę pomiędzy Partią Ludową (PP) Alberta Núñeza Feijóo a Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą (PSOE) kierowaną przez obecnego premiera Pedro Sáncheza. W zależności od pracowni, PP może liczyć na od 30,3 do 31,9 procent poparcia, podczas gdy PSOE zdobywa od 28,4 do 31,6 procent. Tak niewielkie różnice mieszczą się w granicach błędu statystycznego, co sprawia, że żaden z liderów nie może być pewny zwycięstwa.

Sondaże przeprowadzone przez 40dB, GAD3 i Ipsos prezentują nieco odmienne prognozy, zarówno jeśli chodzi o procentowe poparcie, jak i przewidywaną liczbę mandatów w Kongresie Deputowanych. W modelach mandatowych PP i Vox mogą liczyć na większość bezwzględną, jednak wszystko zależy od ostatecznego rozkładu głosów w poszczególnych prowincjach oraz od tego, czy partie te zdecydują się na współpracę.

Trzecią siłą w hiszpańskiej polityce pozostaje Vox, kierowany przez Santiago Abascala. Partia ta uzyskuje w sondażach od 16,9 do 18,1 procent poparcia, co przekłada się na znaczącą liczbę mandatów. Vox podkreśla konieczność ograniczenia uprawnień wspólnot autonomicznych, zaostrzenia polityki migracyjnej i wzmocnienia państwa centralnego. Ewentualna koalicja PP–Vox mogłaby zapewnić stabilną większość, jednak warunki takiego porozumienia pozostają przedmiotem spekulacji.

Równie istotne są ugrupowania regionalne, zwłaszcza z Katalonii i Kraju Basków. Partie takie jak ERC, Junts, PNV czy EH Bildu mają własne, często odmienne od ogólnokrajowych, priorytety polityczne. Ich poparcie może okazać się niezbędne do sformowania rządu, zwłaszcza jeśli żadna z głównych koalicji nie uzyska samodzielnej większości.

Dlaczego ogłoszono przedterminowe wybory?

Premier Pedro Sánchez ogłosił decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych po kilku dniach politycznych napięć i konsultacji, które nastąpiły po porażce rządu w głosowaniu nad kluczowymi przepisami mieszkaniowymi. W specjalnym wystąpieniu z pałacu La Moncloa zapowiedział zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów, by formalnie uruchomić procedurę rozwiązania Kortezów Generalnych. O swojej decyzji wcześniej poinformował również króla Filipa VI.

Premier uzasadnił przyspieszenie wyborów koniecznością uzyskania silniejszego mandatu społecznego dla swojego gabinetu. Podkreślił, że realizacja ambitnych reform wymaga stabilnej większości parlamentarnej, której obecnie brakuje, a dotychczasowa współpraca z ugrupowaniami wspierającymi rząd nie zapewnia wystarczającej skuteczności. Sánchez przedstawił nadchodzące głosowanie jako wybór między kontynuacją polityki społecznej a powrotem prawicy do władzy.

Bezpośrednią przyczyną politycznego kryzysu było odrzucenie przez parlament dwóch dekretów dotyczących mieszkalnictwa. Propozycje rządu, zakładające m.in. wydłużenie umów najmu, zamrożenie czynszów oraz ochronę osób zagrożonych eksmisją, nie uzyskały większości. Przeciwko rozwiązaniom opowiedziały się m.in. Partia Ludowa, Vox oraz katalońska partia Junts. Wyniki głosowań pokazały, że rząd nie jest w stanie zgromadzić wystarczającego poparcia wokół jednego z najważniejszych problemów społecznych w kraju.

Kwestia mieszkalnictwa stała się tematem ogólnokrajowych protestów, których symbolem została 87-letnia Maricarmen Abascal. Jej eksmisja z mieszkania w Madrycie, gdzie mieszkała przez 70 lat, wywołała falę oburzenia i mobilizacji społecznej. Chociaż kobieta ostatecznie mogła wrócić do swojego domu, protesty dotyczące sytuacji najemców nie ustają. Organizacje lokatorskie domagają się skuteczniejszych działań i nie wykluczają dalszej eskalacji, w tym strajku generalnego.

Według wrześniowego badania Centrum Badań Socjologicznych (CIS), jeszcze przed falą protestów, aż 37,5 proc. Hiszpanów wskazywało problemy mieszkaniowe jako najważniejsze wyzwanie dla kraju. To więcej niż kwestie gospodarcze (21,6 proc.) czy imigracja (19,7 proc.).

Kto walczy o władzę? Liderzy i programy

Na czele centroprawicowej Partii Ludowej (Partido Popular, PP) stoi Alberto Núñez Feijóo, doświadczony polityk, który przez lata kierował rządem Galicji, a następnie objął przywództwo w partii na szczeblu krajowym. Program PP koncentruje się na kwestiach gospodarczych, wzmocnieniu instytucji państwowych, kontroli wydatków publicznych oraz krytyce ustępstw obecnego rządu wobec ugrupowań regionalnych. Kluczowym wyzwaniem dla Feijóo pozostaje jednak relacja z prawicową partią Vox i potencjalne warunki powyborczego porozumienia.

Obóz rządzący reprezentuje Pedro Sánchez, lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i obecny premier. W kampanii wyborczej podkreśla on osiągnięcia swojego gabinetu, zwłaszcza w zakresie polityki mieszkaniowej i ochrony socjalnej. Jednocześnie musi mierzyć się z zarzutami dotyczącymi stabilności większości parlamentarnej oraz konieczności negocjacji z partiami regionalnymi.

Santiago Abascal, lider Vox, podkreśla w swoim programie potrzebę ograniczenia migracji, wzmocnienia roli państwa centralnego oraz sprzeciw wobec części rozwiązań polityki społecznej obecnego rządu. Ugrupowanie to opowiada się także za ograniczeniem uprawnień wspólnot autonomicznych, co ma szczególne znaczenie w kraju, gdzie kwestie samorządności Katalonii i Kraju Basków od lat wpływają na politykę ogólnokrajową.

Lewica na lewo od PSOE jest obecnie bardziej rozdrobniona niż w poprzednich wyborach. Frente Amplio, Podemos oraz część ugrupowań regionalnych startują w różnych konfiguracjach, co utrudnia bezpośrednie porównania z wcześniejszymi wynikami Sumar. Wycofanie się Yolandy Díaz z ubiegania o mandat dodatkowo komplikuje sytuację na lewicy. Fragmentacja tego obozu może sprawić, że część głosów oddanych na mniejsze listy nie przełoży się na mandaty, zwłaszcza w mniejszych okręgach wyborczych.

Istotną rolę w powyborczych układankach mogą odegrać partie katalońskie i baskijskie, takie jak ERC, Junts, PNV czy EH Bildu. Każda z nich ma własną agendę dotyczącą autonomii, finansów i relacji z rządem centralnym. Ich poparcie może okazać się kluczowe podczas głosowań nad powołaniem nowego rządu, jeśli żaden z głównych bloków nie uzyska samodzielnej większości.

Znaczenie wyborów dla Europy i Polski

Wynik wyborów w Hiszpanii będzie miał istotny wpływ na politykę europejską, zwłaszcza w kontekście współpracy w ramach NATO, wsparcia dla Ukrainy oraz negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej.

Dla Polski kluczowe będą stanowiska nowego rządu wobec rosyjskiej agresji, bezpieczeństwa europejskiego i relacji transatlantyckich. Hiszpania, jako ważny partner na południowej flance Europy, odgrywa istotną rolę także w relacjach z krajami Afryki Północnej i na Morzu Śródziemnym.

Po zamknięciu lokali wyborczych w niedzielę 29 listopada, pierwsze wyniki będą znane jeszcze tej samej nocy, jednak oficjalne rozstrzygnięcie może potrwać dłużej. Kluczowe będą rozmowy koalicyjne i głosowanie nad wyborem premiera. Jeśli żadna z partii nie uzyska większości bezwzględnej, możliwe są kolejne tygodnie politycznych negocjacji, a nawet powtórzenie wyborów.