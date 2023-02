Po trzech latach do Warszawy ponownie zawita szermiercza czołówka, by walczyć w 66. już edycji turnieju "O Szablę Wołodyjowskiego". To najstarsza imprezy w kalendarzu szermierczego Pucharu Świata. Od poprzednich zawodów minęły trzy lata, a przerwa wynikała z pandemii Covid-19.

Finałowy pojedynek 65. edycji Pucharu Świata "O Szablę Wołodyjowskiego"/ Zdj. archiwalne / Leszek Szymański / PAP To były trzy długie lata, bardzo się już za "Szablą Wołodyjowskiego" stęskniliśmy. Dlatego postaramy się, żeby zawody miały odpowiednią oprawę - powiedział dyrektor generalny Polskiego Związku



Ostatnim, który tuż przed wybuchem pandemii sięgnął po główne trofeum - pamiątkową, efektownie zdobioną szablę, był najbardziej utytułowany zawodnik minionych lat, trzykrotny mistrz olimpijski i ubiegłorocznych mistrz globu Aron Szilagyi. Teraz Węgier jest wiceliderem światowego rankingu, w którym prowadzi ubiegłoroczny mistrz Europy Gruzin Sandro Bazadze.



Obaj wybierają się do Warszawy. Będzie też m.in. trzykrotny zwycięzca imprezy Koreańczyk Bongil Gu. Z czołowej "16" klasyfikacji szablistów zabraknie tylko dwóch jego rodaków, Sunguka Oha i Junghwana Kima, który również w przeszłości wygrał "Szablę". Łącznie zgłoszenia otrzymalismy od 208 zawodników z rekordowej liczby 42 federacji - przekazał Słupski.



Powalczą oni nie tylko o nagrody rzeczowe, m.in. trzylitrowego szampana, ale i finansowe.



Triumfator może liczyć na 1000 euro, przegrany w finale na połowę tej sumy, a półfinaliści otrzymają po 300 euro - dodał dyrektor PZSzerm. 20 biało-czerwonych w eliminacjach Zgodnie z wytycznymi światowej federacji (FIE), w związku ze zniesieniem w większości krajów wszelkich restrykcji covidowych, a w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich uczestników imprezy, zawodnicy, członkowie ich sztabów i oficjale muszą przed przylotem do Polski wykonać test na koronawirusa.



Kto nie przedstawi negatywnego wyniku testu, ważnego maksimum 72 godziny, ten nie otrzyma akredytacji - zaznaczył.



Najliczniejszą reprezentację stanowić będą gospodarze. Do eliminacji przystąpi 20 biało-czerwonych. O sukcesy będzie jednak trudno, bo najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w rankingu szablistów jest Szymon Hryciuk (AZS AWF Katowice), który zajmuje 65. lokatę, ale w grudniu dotarł do 1/16 finału pucharowych zawodów w Orleanie. W czołowej setce są jeszcze Krzysztof Kaczkowski (Zagłębiowski KS) i Piotr Szczepanik (Muks Vicotr Warszawa). Polacy bez sukcesów W sięgającej 1955 roku historii tej imprezy biało-czerwonym nie wiodło się najlepiej. Na liście triumfatorów są tylko czterej Polacy: nieżyjący już Jerzy Pawłowski i Emil Ochyra oraz Tadeusz Piguła i Norbert Jaskot. Od ostatniego triumfu mija 26 lat. 17 lat temu bliski zwycięstwa był Marcin Koniusz, ale przegrał w finale z Hiszpanem Jaime Martim 14:15.



W piątek w hali Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha odbędą się kwalifikacje. W sobotę od godz. 10 trwać tam będzie turniej główny z udziałem najlepszej "64". Na decydujące pojedynki - od ćwierćfinałów - szabliści przeniosą się do Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła II, gdzie odbędzie się uroczysty finał.



Zawody drużynowe rozpoczną się w niedzielę o godz. 10 ponownie w hali przy Banacha. Weźmie w nich udział 26 zespołów.

Dotychczasowi triumfatorzy turniejów "O Szablę Wołodyjowskiego": 1955 - Węgry

1956 - Węgry

1957 - Węgry

1958 - Włochy

1959 - Polska

1960 - Polska

1961 - Polska

1962 - Węgry

1963 - Umar Mawlichanow (ZSRR) oraz Węgry

1964 - Miklos Meszena (Węgry) oraz Węgry

1965 - Emil Ochyra (Polska) oraz Węgry

1966 - Umar Mawlichanow (ZSRR) oraz ZSRR

1967 - Umar Mawlichanow (ZSRR) oraz ZSRR

1968 - Alex Urban (USA) oraz ZSRR

1969 - Władimir Nazłymow (ZSRR) oraz ZSRR

1970 - Jerzy Pawłowski (Polska) oraz ZSRR

1971 - Peter Marot (Węgry) oraz ZSRR

1972 - Peter Marot (Węgry) oraz ZSRR

1973 - Władimir Nazłymow (ZSRR) oraz ZSRR

1974 - Wiktor Sidiak (ZSRR) oraz ZSRR

1975 - Wiktor Sidiak (ZSRR) oraz ZSRR

1976 - Władimir Nazływmow (ZSRR) oraz ZSRR

1977 - Imre Gedovari (Węgry) oraz Węgry

1978 - Alexandru Nilca (Rumunia) oraz Węgry

1979 - Imre Gedovari (Węgry) oraz ZSRR

1981 - Pal Gerevich (Węgry) oraz Węgry

1982 - Tadeusz Piguła (Polska) oraz Polska

1983 - Wasyl Etropolski (Bułgaria) oraz ZSRR

1984 - Andriej Alszan (ZSRR) oraz ZSRR

1985 - Wasyl Etropolski (Bułgaria) oraz ZSRR

1986 - Marco Marin (Włochy) oraz ZSRR

1987 - Bejco Szabo (Węgry) oraz ZSRR

1988 - Gyoergy Nebald (Węgry) oraz Węgry

1989 - Grigorij Pogosow (ZSRR) oraz Węgry

1990 - Gyoergy Nebald (Węgry)

1991 - Laurent Couderc (Francja)

1992 - Jean-Francois Lamour (Francja)

1993 - Marco Marin (Włochy)

1994 - Philip Daurelle (Francja)

1995 - Laurent Couderc (Francja)

1996 - Damian Touya (Francja)

1997 - Norbert Jaskot (Polska)

1998 - Wadim Gutcajt (Ukraina)

1999 - Stanisław Pozdniakow (Rosja)

2000 - Zsolt Nemcsik (Węgry)

2001 - Sergiej Szarikow (Rosja)

2002 - turniej nie odbył się

2003 - Stanisław Pozdniakow (Rosja)

2004 - Dmitrij Łapkies (Białoruś)

2005 - Stanisław Pozdniakow (Rosja) oraz Włochy

2006 - Jaime Marti (Hiszpania)

2007 - Junghwan Kim (Korea Płd.)

2008 - Zhong Man (Chiny)

2009 - Rares Dumitrescu (Rumunia)

2010 - Nicolas Limbach (Niemcy)

2011 - Aleksiej Jakimienko (Rosja)

2012 - Aleksiej Jakimienko (Rosja)

2013 - Aliaksandr Bujkiewicz (Białoruś)

2014 - Aldo Montano (Włochy)

2015 - Bongil Gu (Korea Płd.) oraz Francja

2016 - Bongil Gu (Korea Płd.) oraz USA

2017 - Junghwan Kim (Korea Płd.) oraz Rumunia

2018 - Bongil Gu (Korea Płd.) oraz Korea Płd.

2019 - Eli Dershwitz (USA) oraz USA

2020 - Aron Szilagyi (Węgry) oraz Francja

2021-22 - turniej nie odbył się Zobacz również: Potrącenie dziecka na pasach na Białołęce

Zmiana cen Biletów Metropolitalnych? Dzisiaj radni podejmą decyzję

Żelki z haszyszem i atak na policjanta. 17-latek trafił do aresztu

Znamy projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Warszawy