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Do wstrząsającego zdarzenia doszło na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – informuje Przemysław Mzyk, reporter RMF MAXX. Pod ministerstwem kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego podpalił się mężczyzna.

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek po godz. 17 naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, przed budynkiem ministerstwa kultury.

Na miejscu pracują pogotowie, straż pożarna i policja. Około 30-letni mężczyzna trafił do szpitala przy ul. Szaserów – informuje reporter RMF MAXX.

Jako pierwsi zareagowali funkcjonariusze SOP, którzy ruszyli na ratunek i udzielili poszkodowanemu pomocy – przekazał „Fakt”.

Funkcjonariusze SOP zawiadomili również straż pożarną oraz karetkę pogotowia.

Nie są znane szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia mężczyzny.

Telefony zaufania

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

• 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

• 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,

• 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

• 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

• 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.