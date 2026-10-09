Niezwykła kamienica z wieżą w Warszawie wpisana do rejestru zabytków

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Zabytkowa kamienica Wiktora Bychowskiego przy ul. Mokotowskiej 61 w Warszawie została oficjalnie wpisana do rejestru zabytków. Budynek, który od ponad stu lat zdobi skrzyżowanie Mokotowskiej i Wilczej, zachwyca nie tylko wyjątkową architekturą, ale także bogatą historią i unikalnymi detalami.

Mazowiecki konserwator zabytków poinformował o wpisaniu do rejestru zabytków narożnej kamienicy Wiktora Bychowskiego wraz z oficyną, wzniesionej w latach 1910-1912 w Warszawie.

Obiekt powstał na działce o nietypowym kształcie, co wpłynęło na jego oryginalną bryłę.

Ten nietypowy układ zdecydował o unikalnej bryle, której dominantą stała się cylindryczna wieża narożna, pierwotnie zwieńczona hełmem. Mimo masywnej formy budynek zyskał optyczną lekkość dzięki wykuszom, balkonom i loggiom – podkreślił konserwator.

Zmiana autorstwa projektu

Dotychczas projekt kamienicy przypisywano Marianowi Kontkiewiczowi, jednak najnowsze badania wskazują na Józefa Napoleona Czerwińskiego jako jej twórcę. Budynek wyróżniał się na tle innych nowoczesnymi rozwiązaniami – posiadał centralne ogrzewanie, kuchnie gazowe oraz windę wykładaną mahoniem.

Większość mieszkań charakteryzowała się imponującą wysokością ponad 4 metrów i dwoma wejściami: reprezentacyjnym oraz dla służby.

Miejsce z historią – szkoła i legendarny sklep

W okresie międzywojennym dwa piętra kamienicy zajmowało Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Narcyzy Żmichowskiej, co upamiętnia tablica pamiątkowa przy wejściu od ul. Mokotowskiej. Od 1928 roku w budynku nieprzerwanie działa kwiaciarnia, będąca własnością jednej rodziny.

Zniszczenia wojenne i powojenna przebudowa

Kamienica ucierpiała podczas bombardowań w 1939 roku – zniszczeniu uległy najwyższe kondygnacje, które do dziś nie zostały odbudowane. Po wojnie elewację pokryto gładkim tynkiem, usunięto większość detali architektonicznych, a także zlikwidowano oficynę zamykającą podwórze od zachodu.

Według konserwatora do najcenniejszych elementów kamienicy należą: przejazd bramny ze sztukateriami, kanelowanymi pilastrami i fryzem z liśćmi winogron, secesyjne schody z kieleckiego marmuru, klatka schodowa z ceramicznymi posadzkami i balustradą o motywach floralnych, zróżnicowane balustrady balkonów i kwietników, wysokiej klasy ślusarka artystyczna oraz sztukateria sufitów z motywami liści laurowych, tulipanów i akantu