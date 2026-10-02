Niezwykłe odkrycie podczas grzybobrania. Przedmioty sprzed ponad 2 tysięcy lat

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Podczas zwykłego spaceru po lesie w poszukiwaniu grzybów pan Jacek Krynicki wraz z żoną natrafił na niezwykłe znaleziska, które rzucają nowe światło na historię Mazowsza. Zamiast koszyka pełnego grzybów, przyniósł do domu fragmenty przedmiotów sprzed tysięcy lat. Jak informuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, cenne znaleziska trafiły do muzeum.

Jak poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, w trakcie grzybobrania pan Jacek dostrzegł na hałdzie piasku przedmiot, który z pewnością nie należał do współczesności.

Okazało się, że to urna z grobu kultury grobów kloszowych, pochodząca z około IV wieku p.n.e. Wraz z urną znaleziono fragment klosza oraz miseczkę, która pełniła funkcję przykrywki. To wyjątkowe znalezisko związane jest z pradawnymi obrzędami pogrzebowymi, o których wciąż niewiele wiadomo.

Srebrny denar z czasów cesarza Kommodusa

To jednak nie koniec niezwykłych odkryć. Podczas tej samej wyprawy pan Jacek natrafił także na srebrny denar cesarza Kommodusa, datowany na lata 181-192 n.e. Moneta o średnicy zaledwie 17 mm przedstawia na awersie profil cesarza w wieńcu, a na rewersie postać Romy siedzącej z Nike.

Odnalezione przedmioty pochodzą z dwóch zupełnie różnych epok, ukazując bogactwo i różnorodność historii regionu. Dzięki odpowiedzialnej postawie pana Jacka, oba artefakty trafiły do specjalistów, którzy zajęli się ich zabezpieczeniem i badaniami - informuje mazowiecki konserwator.

Skarby dostępne dla zwiedzających

Zarówno urna, jak i srebrny denar można obecnie podziwiać na wystawie stałej w Zamku w Liwie. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć z bliska przedmioty, które przez wieki spoczywały pod ziemią, a dziś opowiadają fascynującą historię Mazowsza.