W wieku 87 lat w niedzielę zmarł biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. W Konferencji Episkopatu Polski przez lata przewodniczył Komisji ds. Trzeźwości oraz Zespołowi Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych i politycznych

Na zdjęciu archiwalnym z dnia 11.12.2016. Biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz, zmarł w wieku 87 lat / Rafał Guz / PAP

"W uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła w Polsce i za działalność społeczną na rzecz polskich rodzin" bp Dydycz został 30 kwietnia 2008 odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Duchowny urodził się w Serpelicach 24 sierpnia 1938 r. W 1954 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, gdzie otrzymał zakonne imię Pacyfik. W latach 1976-1982 pełnił funkcję prowincjała Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W tym czasie był również przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Męskich i Żeńskich Zakonów i Zgromadzeń Franciszkańskich (1978-1982). W latach 1982-1994 pracował w Rzymie jako generalny definitor zakonu.

20 czerwca 1994 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem drohiczyńskim. Święcenia biskupie przyjął 10 lipca 1994 r. z rąk abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa "Populus Tuus - hereditas Tua" (Lud Twój - dziedzictwem Twoim).

Działalność biskupa Dydycza

Był zaangażowany w życie Kościoła w Polsce. W ramach KEP pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie i wiceprzewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przez 14 lat był przewodniczącym Komisji ds. Trzeźwości, a następnie Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Był także członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy oraz Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni.

W czasie uroczystości patriotycznych odnosił się do spraw politycznych i społecznych.

Podczas XI Forum Polonijnego w 21 kwietnia 2007 w Toruniu wskazał, że "siła ojczyzny to moralne zjednoczenie".

W katedrze we Włocławku, podczas uroczystości koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei 2 października 2010 r. odnosząc się do kwestii majątku odzyskanego przez Kościół katolicki podkreślił, że "Kościół nie sięga po cudze, Kościół ma tak samo prawo do sprawiedliwości jak każda instytucja, jak każdy obywatel. Kościół od tysiąca lat uczestniczy tworzeniu dóbr narodowych, dóbr użyteczności publicznej".

Poruszał m.in. temat zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej. W czasie mszy św. 10 kwietnia 2014 roku w archikatedrze warszawskiej podkreślał, że "wersja zamachu również powinna być badana". Ogłoszono embargo na poszukiwanie przyczyn katastrofy. Zabroniono nawet myśleć o zamachu. Może i go nie było, ale dlaczego nie szukać każdej możliwości? - mówił w homilii hierarcha.

Podczas mszy św. na cmentarzu polskich oficerów zamordowanych w Katyniu 10 kwietnia 2016 bp Dydycz oświadczył, że "w lesie katyńskim spoczywają ofiary miecza, ale wolność dla ich potomków przyszła z ich przelanej krwi".

W Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką 24 marca 2019 roku w kościele św. Jana Chrzciciela w Sadowej bp Dydycz zwrócił np. uwagę, że zbrodnie z okresu drugiej wojny światowej były poprzedzone przygotowaniami, które były tolerowane przez świat.

Znane były zapowiedzi, znane były "marzenia" ale wielu z ówczesnych przywódców pocieszało się, że ich to ominie. Nie ominęło! Takie zło daje o sobie znać, niekiedy od dziesięcioleci i ważne jest, aby im się przeciwstawiać od początku - podkreślił bp Dydycz.

W czasie uroczystości pogrzebowych premiera Jana Olszewskiego 16 lutego 2019 roku w Warszawie hierarcha podkreślił, że "trzeba walczyć ze złem", które - jak stwierdził - "może mieć miejsce w naszych czasach, ale nigdy nie można nawet pomyśleć o tym, aby Polska walczyła z Polską". Choroba może dotknąć Polkę lub Polaka, ale nigdy Polski - zaznaczył hierarcha.

O katolikach na Wschodzie

Bp Dydycz był także mocno zaangażowany w pomoc odradzającemu się po latach komunizmu Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Jako przewodniczący Zespołu KEP ds. Pomocy Kościołowi na Wschodzie np. 7 grudnia 2017 zwrócił uwagę, że "katolicy ze Wschodu są potomkami licznych męczenników, wśród których było wielu naszych krewnych, rodaków". Każdego roku staramy się o nich pamiętać i śpieszymy z pomocą przynajmniej dla kilku setek parafii, wspólnot parafialnych i osób indywidualnych - zaznaczył z okazji drugiej niedzieli adwentu.

Z powodu osiągnięcia 75 lat, czyli wieku emerytalnego, papież Franciszek 29 marca 2014 r. przyjął rezygnację bpa Dydycza z urzędu ordynariusza diecezji drohiczyńskiej.

