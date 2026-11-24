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W najbliższą niedzielę w Kościele katolickim zaczyna się adwent – okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie towarzyszy mu odprawianie porannych rorat, czyli mszy świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nazwa „roraty” wywodzi się od łacińskich słów pieśni „Rorate caeli desuper” (pol. Spuśćcie rosę, niebiosa, z góry).

Adwent rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, 29 listopada, a roraty dzień później, w poniedziałek 30 listopada. Zwyczajowo są one odprawiane od poniedziałku do soboty, jeszcze przed świtem. Ma to znaczenie symboliczne. Zapalane w trakcie mszy lampiony, rozświetlając ciemność, przypominają o oczekiwaniu na przyjście Chrystusa.

Przypominają o nim także słowa pieśni roratniej – „Rorate caeli desuper”. Jej tekst nawiązuje do Księgi Izajasza. Po kolejnych zwrotkach, budowanych z motywów zaczerpniętych przede wszystkim z proroctw Izajasza, powraca refren: „Niebiosa, rosę spuście nam z góry. Sprawiedliwego, wylejcie chmury”.

W pieśni pojawiają się obrazy opuszczonego miasta, grzechu ludzi oraz prośba Boga o wybawienie. Maryja jest podkreślana w liturgii jako ta, która oczekiwała na narodziny Jezusa.

Jak długo trwają roraty?

Adwent trwa do wieczora 24 grudnia, ale sposób organizacji rorat ustala każda parafia indywidualnie. Choć tradycyjnie kojarzą się one z mszą poranną, współcześnie nie zawsze odbywają się o świcie. Wieczorne roraty mają umożliwić udział osobom, które rano uczą się lub pracują.

Informacji o godzinach i dniach nabożeństw najlepiej szukać w ogłoszeniach parafialnych, na stronach internetowych parafii lub w mediach społecznościowych wspólnoty.

W ciekawych roratach można uczestniczyć m.in. w krakowskiej archikatedrze na Wawelu. Tradycyjnie odbywają się one w na co dzień niedostępnej do zwiedzania Kaplicy Zygmuntowskiej – małej, renesansowej perełce, w której pochowano króla Polski Zygmunta Starego, a także jego dzieci: króla Zygmunta Augusta oraz Annę Jagiellonkę.

Msza święta roratnia w Kaplicy Zygmuntowskiej będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 7:00 rano.