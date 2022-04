Będą dodatkowe konsultacje z ZTM na Pradze-Północ w sprawie komunikacji w tej dzielnicy po uruchomieniu stacji metra na Bródnie i Kondratowicza - podała w mediach społecznościowych radna Warszawy z okręgu Białołęka i Praga-Północ Agnieszka Borowska.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak zaznaczyła Agnieszka Borowska, grupa radnych Warszawy z Koalicji Obywatelskiej wraz z Burmistrzem Iloną Soja-Kozłowską i radnymi dzielnicy zadbała o to, aby mieszkańcy Pragi-Północ spotkali się na konsultacjach z ZTM.

Na Targówku będą trzy stacje metra - Zacisze (pod ulica Figara w pobliżu skrzyżowania z Codzienną), Kondratowicza (przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej i L. Kondratowicza) oraz Bródno (przy skrzyżowaniu ulicy L. Kondratowicza i Rembielińskiej). W związku z ich otwarciem Zarząd Transportu Miejskiego przygotował projekt zmian w komunikacji naziemnej. Zaprasza też mieszkańców na konsultacje społeczne.



"Takie spotkania odbywają się na Targówku i Białołęce. Zmiany dotyczą linii autobusowych i tramwajowych kursujących też na Pradze-Północ i wnosimy o skonsultowanie ich z mieszkańcami tej dzielnicy" - napisali w interpelacji skierowanej do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego stołeczni radni.



Jak przekazała Borowska, Zarząd Transportu Miejskiego zgodził się na tę propozycję. Dodatkowe konsultacje dla mieszkańców Pragi-Północ odbędą się w czwartek 21 kwietnia w godzinach 17-20 w Mazowieckim Teatrze Muzycznym (Kino Praha) przy ulicy Jagiellońskiej 26. Będą miały charakter warsztatowy. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać przy stolikach - powiedziała radna.



Pozostałe spotkania odbędą się 11 kwietnia (poniedziałek), w Szkole Podstawowej nr 368 przy ulicy Ostródzkiej 175, w godz. 18-20.30 lub 26 kwietnia (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 356 przy ulic Głębockiej 66, w godz. 18-20.30.



Mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy mogą również uczestniczyć w dyżurze online zaplanowanym w niedzielę, 24 kwietna, o godz. 11. Aby wyrazić swoje opinie, trzeba wysłać e-maila na adres: konsultacje@ztm.waw.pl, w odpowiedzi przyjdzie link do spotkania w aplikacji ZOOM.



Swoje wnioski - do 7 maja - można będzie zgłaszać także drogą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.waw.pl.