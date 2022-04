W weekend, 8-10 kwietnia, wykonawca II linii metra ułoży ostatnią warstwę asfaltu na południowej jezdni ul. Górczewskiej. Utrudnienia wystąpią na odcinku pomiędzy ul. Mroczną a ul. Góralską. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą nitką - poinformował stołeczny ratusz.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jadący w stronę centrum będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Przejazd na jezdnię północną zaplanowano na wysokości ul. Mrocznej. Na właściwą jezdnię kierowcy wrócą na skrzyżowaniu z ul. Góralską. Tu już będą dostępne trzy pasy ruchu, z dodatkowym pasem do skrętu na skrzyżowaniu.



W kierunku Bemowa za wjazdem do centrum handlowego, na krótkim odcinku, kierowcy będą mogli poruszać się tylko jednym pasem, aby następnie mieć do dyspozycji całą szerokość swojej jezdni.

Dojazd do centrum handlowego będzie możliwy pierwszym wjazdem od strony centrum (na wysokości ul. Krępowieckiego). Wyjazd w obie strony - jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Cały czas będzie można także dojechać do centrum handlowego przejazdem pod wiaduktem drogowym.



Autobusy komunikacji miejskiej nie zmienią swoich tras. W obydwu kierunkach będą kursować jezdnią północną. W związku z pracami zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku Góralska 01. W zastępstwie uruchomiony będzie przystanek Góralska 51 przy południowej jezdni ul. Górczewskiej za skrzyżowaniem z ul. Góralską.