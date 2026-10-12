Groźny wypadek na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne

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Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Borowce na Mazowszu. Droga wojewódzka nr 627 między Ostrowią Mazowiecką a Ostrołęką jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w miejscowości Borowce w powiecie ostrołęckim.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Volkswagena, skręcając, nie ustąpił pierwszeństwa Mercedesowi - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia (fot. Mazowiecka policja) / -

W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby - pasażerowie Volkswagena. Kierowcy byli trzeźwi.

Droga wojewódzka nr 627 między Ostrowią Mazowiecką a Ostrołęką jest zablokowana.

Policjanci zorganizowali objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 10:00.