Groźny wypadek na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne
Opracowanie:
Cezary Faber
Publikacja: Dzisiaj, 12 października (08:25)
Aktualizacja: Dzisiaj, 12 października (08:45)
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Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Borowce na Mazowszu. Droga wojewódzka nr 627 między Ostrowią Mazowiecką a Ostrołęką jest zablokowana.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w miejscowości Borowce w powiecie ostrołęckim.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Volkswagena, skręcając, nie ustąpił pierwszeństwa Mercedesowi - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby - pasażerowie Volkswagena. Kierowcy byli trzeźwi.
Droga wojewódzka nr 627 między Ostrowią Mazowiecką a Ostrołęką jest zablokowana.
Policjanci zorganizowali objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 10:00.