Mieszkańcy Starej Miłosnej skarżą się na kolejne wycinki, do których dochodzi w Wesołej. Pomimo ostatniej interwencji prezydenta Trzaskowskiego, władze dzielnicy dalej wycinają zdrowe drzewa zasłaniając się tzw. ZRID, czyli zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej.

Wycinka drzew / „Stara Miłosna dla drzew” / Facebook

Remont ulicy

O wycince drzew przy ulicy Dworkowej poinformowała w mediach społecznościowych inicjatywa "Stara Miłosna dla drzew".

Zostały one wycięte, bo mieszkańcy domagali się wyremontowania w tym miejscu drogi. Aktywiści zwracają jednak uwagę, że pracę odbywają się bez poszanowania okolicznej zieleni.

/ „Stara Miłosna dla drzew” / Facebook

/ „Stara Miłosna dla drzew” / Facebook

/ „Stara Miłosna dla drzew” / Facebook

Zarządzenie prezydenta

Mieszkańców tym bardziej dziwią działania urzędników, że jeszcze kilka tygodni temu w tej sprawie głos zabrał prezydent Trzaskowski.

W listopadzie dzielnica wycięła ponad 100 drzew przy ulicy Malwy. Nam udało się uratować dwa duże, okazałe dęby. Tu na miejscu był nawet prezydent Trzaskowski, którego podczas spotkania z mieszkańcami poprosiliśmy o interwencję w tej sprawie. Co więcej, po tych wydarzeniach wydał on zarządzenie, które zobowiązuje urzędników do informowania o wszystkich wycinkach w dzielnicy - mówi nam Małgorzata Olejniczak z inicjatywy "Stara Miłosna dla drzew".

Trzaskowski zapewnił wtedy, że miasto zrobi wszystko, by utrzymać zielony charakter tej dzielnicy.

Od 1 stycznia informacje o wycinkach drzew powinny być zamieszczane w serwisie mapowym "Wiem o wycince". W praktyce jednak urzędnicy robią to z opóźnieniem lub wcale.

Decyzje administracyjne kontra zarządzenia prezydenta

Problem jest jeden. To ZRID. Czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dzięki tej procedurze urzędnicy mogą wycinać wszystkie drzewa gdzie i jak im się podoba. Tak działa właśnie ta decyzja administracyjna. Dopóki przepisy nie zostaną tak sformułowane, by realnie chronić naszą zieleń, to żadne zarządzenie Pana prezydenta nic nie zmieni. Bo ono nie ma zwyczajnie żadnego umocowania w prawie - podsumowuje Małgorzata Olejniczak.

Urząd odpowiada

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy też Urząd Dzielnicy Wesoła.

Drzewa przy ul. Dworkowej, dokładnie 6 szt., usunięte zostały w dniu 22 lutego 2023r. ze względu na kolidowanie z planowaną lokalizacją przepompowni wód deszczowych oraz z chodnikiem po stronie południowej jezdni ulicy Dworkowej przy ulicy Kameliowej - tłumaczy rzecznik prasowy dzielnicy, Katarzyna Wasiak.

Zwraca jednak uwagę, że "pozwolenie na budowę w tym miejscu wydane zostało w dniu w dniu 12 lipca 2021r., a więc przed wejściem w życie przedmiotowego Zarządzenia Prezydenta".

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że projekt decyzji zezwalającej na realizację tej inwestycji uzyskał wszelkie wymagane prawem uzgodnienia. Informację publiczną o budowie ul. Dworkowej Urząd Dzielnicy zamieszczał w ogólnodostępnych materiałach planistycznych co najmniej od 2021 roku - podsumowuje rzeczniczka.