Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), określana także jako zaburzenie dwubiegunowe i zaburzenie maniakalno-depresyjne, w znaczący sposób wpływa na codzienne życie pacjenta. Wymaga specjalistycznego leczenia, jak również zrozumienia, czym się charakteryzuje i jakie są jej objawy. W poniższym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Co to jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie psychiczne, które polega na występowaniu na przemian stanów depresyjnych i tak zwanej hipomanii, a więc nagłego przypływu dobrego nastroju. Pomiędzy nimi pojawiają się też dłuższe lub krótsze okresy bezobjawowe.

Każdy "etap" choroby może mieć różną długość i intensywność, co często utrudnia postawienie prawidłowej diagnozy. Osoby dotknięte tym zaburzeniem, podobnie zresztą jak ich bliscy, mogą traktować je jako coś normalnego, związanego z charakterem danej osoby. Uznawana jest ona za histeryczkę lub "nerwusa" i człowieka, którego łatwo wyprowadzić z równowagi.

Choroba afektywna dwubiegunowa z czasem się rozwija, coraz bardziej wpływając na psychikę. Brak odpowiedniej diagnozy i pomocy może zakończyć się poważną depresją i epizodami samobójczymi.

Objawy choroby afektywnej dwubiegunowej

Żeby w odpowiedni sposób przedstawić i opisać objawy zaburzenia dwubiegunowego, należy podzielić je na dwie grupy. W pierwszej znajdą się zachowania typowe dla depresji, w drugiej natomiast zajmiemy się hipomanią.

Depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Stany depresyjne w zaburzeniu dwubiegunowym objawiają się przede wszystkim przedłużającym się uczuciem smutku i przygnębienia. Pacjenta często dotyka zobojętnienie i brak motywacji do wykonywania podstawowych czynności związanych z pracą, czy też zwykłą egzystencją w domu.

Do tego wszystkiego dochodzi ciągłe zmęczenie, brak energii oraz problemy z zaśnięciem. Spośród objawów stanów depresyjnych wymienić możemy ponadto problemy z koncentracją i pamięcią, czy też brak apetytu. W skrajnych przypadkach dochodzą myśli, a następnie próby samobójcze.

Im dłużej utrzymuje się stan depresji, tym objawy mogą się wzmacniać, dlatego tak ważne jest, aby osobę z depresją otoczyć specjalistyczną opieką i wsparciem ze strony najbliższych.

Mania/hipomania w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Stany depresyjne przeplatane są tak zwaną hipomanią, która objawia się nagłym wzrostem energii, a co za tym idzie, również aktywności. Pacjent zmienia swoje nastawienie o 180 stopni - ma wysoką samoocenę i przekonanie, że potrafi "przenosić góry". Łączy się to z bardzo energicznym zachowaniem - szybkim mówieniem, impulsywnością i realizowaniem kilku zajęć jednocześnie. Osoba w hipomanii nie może usiedzieć na miejscu, wszędzie jej pełno, a dodatkową energię próbuje spożytkować na rozmaite działania, które zazwyczaj nie są doprowadzone do końca.

To wszystko może łączyć się też z impulsywnością, wybuchowymi reakcjami i podejmowaniem ryzykownych decyzji. Pacjent mniej śpi, ale nie dlatego, że nie jest w stanie zasnąć, ale z powodu braku potrzeby spania. Jeśli zaś chodzi o zachowanie w związkach, osoby w hipomanii wykazują większy popęd seksualny, co w niektórych przypadkach może być problematyczne dla ich partnerów.

Jak leczyć chorobę afektywną dwubiegunową?

Przeplatające się stany depresyjne z nagłym zastrzykiem energii mogą prowadzić do skrajnego wycieńczenia i poważnych problemów z normalnym funkcjonowaniem. Z tego powodu istotne jest odpowiednio wczesne zdiagnozowanie choroby afektywnej dwubiegunowej.

Przeważnie odbywa się to podczas konsultacji psychologicznych. Specjalista może zalecić psychoterapię, dzięki której chory jest w stanie odkryć i zrozumieć swoje zaburzenie, a także poznać sposoby, jak może sobie z nim radzić. Do tego dochodzi farmakoterapia, w ramach której psycholog przepisuje leki przeciwdepresyjne i stabilizujące nastrój. Ogromne znaczenie ma również wsparcie najbliższych i edukacja na temat ChAD. Nie można zapominać też o wyborze właściwej poradni psychologicznej.

