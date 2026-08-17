Co z pokazami Air Show w Radomiu? Jest oficjalna decyzja MON

RMF24

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało władzom Radomia oficjalne stanowisko w sprawie Air Show. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze w tym mieście w 2027 roku się nie odbędą - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe prezydenta Radomia.

Kilka dni temu resort obrony wskazywał, że brak planów organizacji imprezy w 2027 r. wynika ze zmiennej sytuacji geopolitycznej i wojny w Ukrainie, a priorytetem Sił Powietrznych są zadania operacyjne i szkolenia. W odpowiedzi na te doniesienia władze miasta informowały, że liczą na zmianę decyzji MON i są gotowe do rozmów.

Air Show nie odbędzie się z przyczyn operacyjnych

W poniedziałek biuro prasowe prezydenta Radomia poinformowało, że w oficjalnym piśmie skierowanym przez MON do władz miasta, wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, potwierdziła jednak, że Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show Radom nie odbędą się w 2027 roku.

Wiceszefowa resortu obrony miała wyjaśnić w liście do władz Radomia, iż decyzja o rezygnacji z organizacji przyszłorocznych pokazów wynika z przyczyn operacyjnych.

Władze Radomia komentują

W ocenie władz Radomia rezygnacja z tego wydarzenia to duża strata dla regionu i fanów awiacji. Jest to dla Radomia i wszystkich miłośników lotnictwa rozczarowująca wiadomość. Air Show jest wydarzeniem wyjątkowym, na które czekają tysiące osób z Polski i zagranicy. Taka jednak jest decyzja strony wojskowej, czyli głównego organizatora pokazów — zaznaczył prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Biuro prezydenta wskazało, że w ocenie MON, Air Show Radom to ważna impreza służąca promocji Sił Zbrojnych RP, o wymiarze edukacyjnym i patriotycznym. Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka wyraziła nadzieję, że w najbliższym czasie sytuacja międzynarodowa oraz działania profilaktyczne wprowadzone po katastrofach samolotów polskich Sił Powietrznych pozwolą na organizację bezpiecznych pokazów na wysokim poziomie.

Kiedy warunki pozwolą

Prezydent miasta zaznaczył, że bardzo na to liczy. Od początku deklarowałem i nadal deklaruję pełną gotowość Radomia do współpracy przy organizacji Air Show. Będziemy pozostawać w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej i zabiegać o to, aby Radom nadal był miejscem organizacji największych w Polsce pokazów lotniczych. Chcemy, aby pokazy Air Show wróciły do naszego miasta, kiedy tylko pozwolą na to warunki — wskazał Witkowski.

Organizowane z przerwami od 1991 roku Air Show w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie. Ostatnia edycja odbyła się w 2023 roku, kiedy radomskie lotnisko odwiedziło ponad 175 tys. widzów. Impreza nie odbyła się w ubiegłym roku po tym, gdy podczas przygotowań doszło do katastrofy myśliwca F-16 polskich Sił Powietrznych i śmierci majora Macieja „Slaba” Krakowiana.