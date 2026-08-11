Co dalej z Air Show? MON i prezydent Radomia o przyszłości pokazów

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Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że nie planuje organizacji w przyszłym roku pokazów lotniczych Air Show w Radomiu. Prezydent miasta Radosław Witkowski ocenił, że rezygnacja z organizacji tej imprezy byłaby dużą stratą dla Radomia.

MON: Priorytetem jest realizacja zadań operacyjnych

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że „nie planuje organizacji pokazów lotniczych Air Show w Radomiu w 2027 roku”.

Mając na uwadze intensywnie zmieniającą się sytuację geopolityczną, w szczególności związaną z działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy, priorytetem Sił Zbrojnych RP (w tym Sił Powietrznych RP) jest realizacja zadań operacyjnych i szkoleniowych - wskazano w komunikacie.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski na konferencji prasowej podkreślił, że Air Show ma dla miasta znaczenie promocyjne.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show, to jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze, wydarzenie, które promuje Radom, i wielokrotnie to podkreślamy – mówił.

Nie będę spekulował i potwierdzał, że ona się nie odbędzie. Mówię odwrotnie - jest czas, żeby rozmawiać zarówno ze stroną wojskową, jak i stroną polityczną, i miejmy nadzieję, że decyzja będzie pozytywna – dodał Witkowski.

Prezydent Radomia przyznał, że od kilku miesięcy prowadzi rozmowy w Warszawie i przekonuje do utrzymania formatu międzynarodowej imprezy w Radomiu.

Nie słyszałem o takiej decyzji, która by w ogóle likwidowała Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show w Radomiu – wyjaśnił. Dopuścił jednocześnie możliwość zmiany formatu tego wydarzenia, czyli „wyśrodkowanie między bezpieczeństwem a atrakcyjnymi pokazami”.

Air Show - spektakularne pokazy, które przyciągały tłumy

Organizowane z przerwami od 1991 roku Air Show w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie. Była organizowana zwykle co dwa lata. Ostatni raz odbyła się w 2023 r. - radomskie lotnisko odwiedziło wtedy ponad 175 tys. widzów.

W 2025 r. Air Show odwołano po tym, gdy podczas przygotowań do imprezy doszło do katastrofy myśliwca F-16 polskich Sił Powietrznych i śmierci majora Macieja „Slaba” Krakowiana, jednego z najbardziej doświadczonych pilotów polskiego lotnictwa bojowego.