Na jakim etapie jest śledztwo w sprawie katastrofy F-16? Ustalenia RMF FM

Do tej pory śledczy przesłuchali 68 osób. Prokuratura czeka jeszcze na dwie ważne, specjalistyczne opinie biegłych. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała do majora Macieja „Slaba” Krakowiana.
W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów.
MON: Pokazów lotniczych w przyszłym roku nie będzie
Równolegle w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku w Radomiu nie odbędą się pokazy lotnicze Air Show. Ta impreza była organizowana co dwa lata. MON tłumaczy, że obecny priorytet sił powietrznych to zadania operacyjne i szkolenia.
Władze Radomia zapowiadają jednak dalsze negocjacje i deklarują, że chcą zorganizować kolejną edycję pokazów.
Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show, to jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze, wydarzenie, które promuje Radom, i wielokrotnie to podkreślamy – powiedział prezydent miasta Radosław Witkowski. Według niego rezygnacja z organizacji tej imprezy byłaby dużą stratą dla Radomia. Natomiast dziś nie będę spekulował i potwierdzał, że ona się nie odbędzie. Mówię odwrotnie - jest czas, żeby rozmawiać zarówno ze stroną wojskową, jak i stroną polityczną, i miejmy nadzieję, że decyzja będzie pozytywna – dodał włodarz miasta.
Tragiczny wypadek podczas ćwiczeń. Pilot nie przeżył
Do tragicznego wypadku, w którym zginął mjr Maciej „Slab” Krakowian” doszło 28 sierpnia zeszłego roku - wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.
Major Maciej Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.