Na jakim etapie jest śledztwo w sprawie katastrofy F-16? Ustalenia RMF FM

RMF24

Do końca roku mogą zapaść ważne decyzje w śledztwie w sprawie katastrofy samolotu F-16, do której doszło prawie rok temu na lotnisku w Radomiu - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. W tragicznym zdarzeniu, w czasie treningów przed pokazami lotniczymi Air Show, zginął major Maciej "Slab" Krakowian.

Do tej pory śledczy przesłuchali 68 osób. Prokuratura czeka jeszcze na dwie ważne, specjalistyczne opinie biegłych. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała do majora Macieja „Slaba” Krakowiana.

W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów.

MON: Pokazów lotniczych w przyszłym roku nie będzie

Równolegle w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku w Radomiu nie odbędą się pokazy lotnicze Air Show. Ta impreza była organizowana co dwa lata. MON tłumaczy, że obecny priorytet sił powietrznych to zadania operacyjne i szkolenia.

Władze Radomia zapowiadają jednak dalsze negocjacje i deklarują, że chcą zorganizować kolejną edycję pokazów.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show, to jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze, wydarzenie, które promuje Radom, i wielokrotnie to podkreślamy – powiedział prezydent miasta Radosław Witkowski. Według niego rezygnacja z organizacji tej imprezy byłaby dużą stratą dla Radomia. Natomiast dziś nie będę spekulował i potwierdzał, że ona się nie odbędzie. Mówię odwrotnie - jest czas, żeby rozmawiać zarówno ze stroną wojskową, jak i stroną polityczną, i miejmy nadzieję, że decyzja będzie pozytywna – dodał włodarz miasta.

Co dalej z Air Show? MON i prezydent Radomia o przyszłości pokazów Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że nie planuje organizacji w przyszłym roku pokazów lotniczych Air Show w Radomiu. Prezydent miasta Radosław Witkowski ocenił, że rezygnacja z organizacji tej imprezy byłaby dużą stratą dla Radomia.

Tragiczny wypadek podczas ćwiczeń. Pilot nie przeżył

Do tragicznego wypadku, w którym zginął mjr Maciej „Slab” Krakowian” doszło 28 sierpnia zeszłego roku - wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.

Major Maciej Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.