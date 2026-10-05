Biznesmen miał zginąć z rąk żony. Śledczy podjęli kluczową decyzję

Żona miała zabić męża. Zbrodnia w Mrozach
Sprawa sięga grudnia 2025 r., kiedy to policja otrzymała zgłoszenie o zabójstwie 51-letniego mężczyzny w jednym z domów w Mrozach w pow. mińskim. Jak informowała prokuratura, na twarzy zmarłego były rany tłuczone. Portal Onet informował, że 51-letni Dariusz P., właściciel trzech stacji paliw, zginął w swoim domu od kilkudziesięciu ciosów zadanych młotkiem w twarz.
Z przeprowadzonej sekcji zwłok wynikało, iż do zgonu doszło na skutek doznanych obrażeń czaszkowo–mózgowych, powstałych wskutek urazów zadanych narzędziem tępokrawędzistym – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski.
Do popełnienia zbrodni przyznała się żona ofiary. Elżbieta P. trzykrotnie podczas przesłuchań w charakterze podejrzanej potwierdziła, że to ona zabiła męża. Jednocześnie skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.
Biegli: Podejrzana była niepoczytalna
Początkowo sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kobiety. Śledczy jednak od początku mieli wątpliwości co do poczytalności Elżbiety P. Postanowili więc zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów i psychologa.
Po obserwacji psychiatrycznej biegli psychiatrzy i psycholog stwierdzili u kobiety chorobę psychiczną.
Zgodnie z opinią biegłych, w czasie dokonywania zarzucanego jej czynu, podejrzana miała zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu i pokierowania swoim postępowaniem – powiedział rzecznik prokuratury. Jak wyjaśnił, oznacza to, że Elżbieta P. nie może ponosić odpowiedzialności karnej i dlatego należy umorzyć prowadzone wobec niej postępowanie.
Wniosek o umieszczenie kobiety w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym
Zajmująca się sprawą Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim wniosła także o zastosowanie środków zabezpieczających w postaci umieszczenia Elżbiety P. w szpitalu psychiatrycznym – poinformował prok. Bartłomiej Świderski. Zdaniem biegłych, istnieje bowiem ryzyko, że z powodu choroby psychicznej Elżbieta P. może znowu popełnić groźne przestępstwo.
Okoliczności te uzasadniają orzeczenie w stosunku do Elżbiety P. środka zabezpieczającego w postaci internacji w szpitalu psychiatrycznym (umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym – przyp. red.) i taki też wniosek został do sądu złożony – powiedział prok. Świderski.