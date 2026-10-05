Zaczęło się od kontroli auta. Teraz grozi mu 12 lat odsiadki

RMF24

Ponad 86 kg narkotyków zostało zabezpieczonych przez kieleckich policjantów wspieranych przez krakowskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. W sprawie 23-letni Kielczanin usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany – przekazała świętokrzyska policja.

„Policjanci zabezpieczyli ponad 86 kilogramów substancji odurzających”

Akcja służb miała miejsce w minioną środę. Wszystko zaczęło się od kontroli samochodu na jednym z kieleckich osiedli, którym jechał 23-latek. Miał on przy sobie niemal 21 kilogramów „białej, krystalicznej substancji”. Wstępne ustalenia służb wskazywały, że może to być klefedron.

Z kolei w garażu mężczyzny mundurowi znaleźli ponad 63 kg „białego proszku” – prawdopodobnie to również klefedron. Znajdowało się tam również blisko 2 kg „sypkiej, białej substancji”, która – jak wynika ze wstępnych ustaleń – była amfetaminą.

Łącznie w trakcie działań policjanci zabezpieczyli ponad 86 kilogramów substancji odurzających, których skład zostanie ostatecznie potwierdzony na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych – podkreśliła świętokrzyska policja.

Miał prowadzić auto pod wpływem środków odurzających

Mundurowi sprawdzili też, czy zatrzymany mężczyzna nie prowadził pojazdu pod wpływem narkotyków. Jak się okazało, „przeprowadzone badanie przy użyciu testera wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie”. Od podejrzanego pobrano krew do dalszych badań.

Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu nawet do 12 lat więzienia. Decyzją sądu 23-letni Kielczanin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.