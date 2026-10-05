Śmierć na pasach w Nowym Sączu. Prokurator: VW jechał 120 km/h, ścigał się z BMW

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Policja z Nowego Sącza poinformowała, że zatrzymała drugą osobę w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło w sobotę na przejściu dla pieszych na al. Piłsudskiego. Na miejscu zginął 50-letni pieszy potrącony przez 21-letniego kierowcę. Wszystko wskazuje na to, że młody mężczyzna ścigał się z kierowcą innego auta. W chwili wypadku jechał z prędkością 120 km/h.

Do dramatycznych zdarzeń doszło w sobotę ok. godz. 17:30 na al. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. 50-letni mężczyzna przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, prowadząc na smyczy psa. W tym momencie został potrącony przez samochód, który wyprzedzał inny pojazd.

Doszło do tego na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawidłowo prawym pasem zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego. W tym momencie lewym pasem z dużą prędkością wyprzedzał go kierujący Volkswagenem Passatem, który potrącił 50-latka – mówiła Anna Zbroja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Siła uderzenia była ogromna - 50-latek został odrzucony i zginął na miejscu.

Nielegalne wyścigi na ulicach Nowego Sącza

Kierujący Volkswagenem 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny został zatrzymany. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że był trzeźwy. Mężczyźnie została również pobrana krew do dalszych badań.

Jak informuje w mediach społecznościowych nowosądecka policja, dzięki wielogodzinnej pracy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i tamtejszej prokuratury okręgowej udało się ustalić, że kierujący Volkswagenem prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu z kierowcą BMW. Tym samochodem kierował 20-letni mieszkaniec Sądecczyzny.

W niedzielę ok. godz. 18:35 ten mężczyzna został zatrzymany. Dziś będzie doprowadzany do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, która wszczęła już śledztwo w tej sprawie.

Kierowca VW pędził co najmniej 120 km/h

Jak ustalono, na obecnym etapie postępowania 21-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen Passat, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km/h - mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

Jutro lub pojutrze zostanie przeprowadzona sekcja zwłok 50-latka.