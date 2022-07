Ważna informacja dla mieszkańców Radomia na Mazowszu. Jeszcze przez kilka godzin może potrwać usuwanie awarii wodociągów. Są utrudnienia w ruchu w centrum miasta.

Do awarii kanalizacji sanitarnej doszło dziś po południu. Uszkodzony został jeden z kanałów do przesyłu ścieków. To spowodowało utrudnienia na osiedlu Halinów w Radomiu, gdzie zamknięta jest ulica Bulwarowa.

Jak informują przedstawiciele radomskich wodociągów, instalację sanitarną przebiły korzenie drzew i pojawiło się ryzyko zapadnięcia się jezdni.

Na miejscu pracują przedstawiciele miejskich wodociągów. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora.