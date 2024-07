Ostrzeżenia obowiązują w godz. 11:50-4.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 70 proc.



Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydał dla południowej części woj. podkarpackiego i małopolskiego. Oznacza to, że może tam spaść od 35 mm do 55 mm deszczu. Porywy wiatr mogą dochodzić do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.



Ostrzeżenia obowiązują w godz. 9:30-4:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.



IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Obejmują one część woj. lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i łódzkiego. Tam może spaść od 20 mm do 35 mm deszczu, a wiatr może wiać z prędkością do 75 km/h. Lokalnie możliwy grad.



Na podanym obszarze ostrzeżenia obowiązują w godz. 13:00-3:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz niektórych powiatów w woj. mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim i małopolskim.



Ostrzeżenie to obowiązuje do godz. 20:30.