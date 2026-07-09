Wrota sztormowe zostały zamknięte. Wydano ostrzeżenie dla Pomorza

Ostrzeżenia hydrologiczne dla Pomorza
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia dla wybrzeża pomorskiego. Sytuacja jest szczególnie poważna w związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunków zachodniego i północno-zachodniego. Wzrosty poziomu wody dotyczą Żuław, Zalewu Wiślanego, Wybrzeża Wschodniego oraz morskich wód wewnętrznych RP – w tym Bałtyku Południowo-Wschodniego, Przymorza od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej oraz Martwej Wisły.
Ostrzeżenia obejmują swoim zasięgiem województwo pomorskie, gdzie mieszkańcy terenów nadmorskich i nadwodnych powinni zachować szczególną czujność i na bieżąco śledzić komunikaty służb.
Przekroczone stany ostrzegawcze w Gdańsku
W dwóch stacjach hydrologicznych w Gdańsku poziom wody przekroczył już stany ostrzegawcze. W Porcie Północnym poziom wody osiągnął 552 cm, co oznacza przekroczenie o 2 cm powyżej stanu ostrzegawczego. W Sobieszewie natomiast poziom wody wyniósł 553 cm, czyli 3 cm powyżej normy ostrzegawczej.
W związku z gwałtownym wzrostem poziomu wód automatycznie zamknięto wrota sztormowe na rzece Tudze. Działanie to ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego i ochronę terenów przyległych do rzeki.
Prognozy i zalecenia dla mieszkańców
Służby hydrologiczne podkreślają, że sytuacja może się dynamicznie zmieniać w najbliższych godzinach i dniach. Prognozowane są kolejne wzrosty poziomu wód, zwłaszcza na terenach nisko położonych i w pobliżu ujść rzek. Mieszkańcy powinni unikać przebywania w pobliżu rzek, kanałów oraz innych zbiorników wodnych, a także zabezpieczyć swoje mienie przed ewentualnym zalaniem.
Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i hydrologicznych oraz stosowanie się do zaleceń wydawanych przez lokalne władze. W przypadku pogorszenia się sytuacji mogą zostać wprowadzone dodatkowe środki ostrożności, w tym ewakuacje z zagrożonych terenów.
Susza hydrologiczna – drugi biegun zagrożenia
Paradoksalnie, mimo lokalnych opadów, na Pomorzu nadal utrzymuje się zagrożenie suszą hydrologiczną. Szczególnie niskie przepływy wód notowane są na Wiśle od Torunia do Tczewa oraz w zlewni rzeki Baudy. Taka sytuacja może prowadzić do problemów z zaopatrzeniem w wodę oraz negatywnie wpływać na lokalne ekosystemy.
RZGW zwraca uwagę, że sytuacja hydrologiczna w regionie jest wyjątkowo złożona – z jednej strony mieszkańcy muszą liczyć się z ryzykiem powodzi, z drugiej zaś z niedoborem wody.
Apel służb
Obecna sytuacja hydrologiczna na Pomorzu wymaga wzmożonej ostrożności i odpowiedzialności ze strony mieszkańców. Służby monitorują poziom wód i na bieżąco informują o wszelkich zmianach. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy niezwłocznie stosować się do poleceń wydawanych przez odpowiednie służby i władze lokalne.
Bezpieczeństwo mieszkańców terenów nadwodnych i nadmorskich jest obecnie priorytetem. Wszelkie aktualizacje dotyczące sytuacji hydrologicznej będą publikowane na bieżąco w komunikatach służb.