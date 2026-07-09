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Wrota sztormowe zostały zamknięte. Wydano ostrzeżenie dla Pomorza

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (13:23)

Służby hydrologiczne ostrzegają przed niebezpiecznym wzrostem poziomu wód na pomorskim wybrzeżu. W Gdańsku poziom wody przekroczył już stany ostrzegawcze, a prognozowany sztormowy wiatr może pogorszyć sytuację. Mieszkańcy terenów nadwodnych proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych.

Wrota sztormowe zostały zamknięte. Wydano ostrzeżenie dla Pomorza
Fale na Bałtyku przy molo w Kołobrzegu, fot. Piotr Kowala /PAP
  • Poziom wody w Gdańsku przekroczył stany ostrzegawcze – w Porcie Północnym i Sobieszewie odnotowano wzrosty powyżej normy.
  • Wydano ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia dla regionu pomorskiego, w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem.
  • Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów, jednocześnie zwracając uwagę na utrzymujące się zagrożenie suszą hydrologiczną.
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Ostrzeżenia hydrologiczne dla Pomorza

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia dla wybrzeża pomorskiego. Sytuacja jest szczególnie poważna w związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunków zachodniego i północno-zachodniego. Wzrosty poziomu wody dotyczą Żuław, Zalewu Wiślanego, Wybrzeża Wschodniego oraz morskich wód wewnętrznych RP – w tym Bałtyku Południowo-Wschodniego, Przymorza od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej oraz Martwej Wisły.

Ostrzeżenia obejmują swoim zasięgiem województwo pomorskie, gdzie mieszkańcy terenów nadmorskich i nadwodnych powinni zachować szczególną czujność i na bieżąco śledzić komunikaty służb.

Przekroczone stany ostrzegawcze w Gdańsku

W dwóch stacjach hydrologicznych w Gdańsku poziom wody przekroczył już stany ostrzegawcze. W Porcie Północnym poziom wody osiągnął 552 cm, co oznacza przekroczenie o 2 cm powyżej stanu ostrzegawczego. W Sobieszewie natomiast poziom wody wyniósł 553 cm, czyli 3 cm powyżej normy ostrzegawczej.

W związku z gwałtownym wzrostem poziomu wód automatycznie zamknięto wrota sztormowe na rzece Tudze. Działanie to ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego i ochronę terenów przyległych do rzeki.

Prognozy i zalecenia dla mieszkańców

Służby hydrologiczne podkreślają, że sytuacja może się dynamicznie zmieniać w najbliższych godzinach i dniach. Prognozowane są kolejne wzrosty poziomu wód, zwłaszcza na terenach nisko położonych i w pobliżu ujść rzek. Mieszkańcy powinni unikać przebywania w pobliżu rzek, kanałów oraz innych zbiorników wodnych, a także zabezpieczyć swoje mienie przed ewentualnym zalaniem.

Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i hydrologicznych oraz stosowanie się do zaleceń wydawanych przez lokalne władze. W przypadku pogorszenia się sytuacji mogą zostać wprowadzone dodatkowe środki ostrożności, w tym ewakuacje z zagrożonych terenów.

Susza hydrologiczna – drugi biegun zagrożenia

Paradoksalnie, mimo lokalnych opadów, na Pomorzu nadal utrzymuje się zagrożenie suszą hydrologiczną. Szczególnie niskie przepływy wód notowane są na Wiśle od Torunia do Tczewa oraz w zlewni rzeki Baudy. Taka sytuacja może prowadzić do problemów z zaopatrzeniem w wodę oraz negatywnie wpływać na lokalne ekosystemy.

RZGW zwraca uwagę, że sytuacja hydrologiczna w regionie jest wyjątkowo złożona – z jednej strony mieszkańcy muszą liczyć się z ryzykiem powodzi, z drugiej zaś z niedoborem wody.

Apel służb

Obecna sytuacja hydrologiczna na Pomorzu wymaga wzmożonej ostrożności i odpowiedzialności ze strony mieszkańców. Służby monitorują poziom wód i na bieżąco informują o wszelkich zmianach. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy niezwłocznie stosować się do poleceń wydawanych przez odpowiednie służby i władze lokalne.

Bezpieczeństwo mieszkańców terenów nadwodnych i nadmorskich jest obecnie priorytetem. Wszelkie aktualizacje dotyczące sytuacji hydrologicznej będą publikowane na bieżąco w komunikatach służb. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pogoda sztorm ostrzeżenie IMGW

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