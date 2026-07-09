Wrota sztormowe zostały zamknięte. Wydano ostrzeżenie dla Pomorza

Ostrzeżenia hydrologiczne dla Pomorza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia dla wybrzeża pomorskiego. Sytuacja jest szczególnie poważna w związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunków zachodniego i północno-zachodniego. Wzrosty poziomu wody dotyczą Żuław, Zalewu Wiślanego, Wybrzeża Wschodniego oraz morskich wód wewnętrznych RP – w tym Bałtyku Południowo-Wschodniego, Przymorza od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej oraz Martwej Wisły. Ostrzeżenia obejmują swoim zasięgiem województwo pomorskie, gdzie mieszkańcy terenów nadmorskich i nadwodnych powinni zachować szczególną czujność i na bieżąco śledzić komunikaty służb. Niż Bernadette uderzył w Pomorze. Wichura i fale do 5 metrów Sztorm wywołany przez niż Bernadette uderzył w Mierzeję Wiślaną i Żuławy, powodując ogromne zniszczenia na plażach Krynicy Morskiej, Piasków i Kątów Rybackich. Wysokie fale zalewają nadmorskie bary, a służby ratunkowe prowadzą akcje zabezpieczające…

Przekroczone stany ostrzegawcze w Gdańsku W dwóch stacjach hydrologicznych w Gdańsku poziom wody przekroczył już stany ostrzegawcze. W Porcie Północnym poziom wody osiągnął 552 cm, co oznacza przekroczenie o 2 cm powyżej stanu ostrzegawczego. W Sobieszewie natomiast poziom wody wyniósł 553 cm, czyli 3 cm powyżej normy ostrzegawczej. W związku z gwałtownym wzrostem poziomu wód automatycznie zamknięto wrota sztormowe na rzece Tudze. Działanie to ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego i ochronę terenów przyległych do rzeki.

Prognozy i zalecenia dla mieszkańców Służby hydrologiczne podkreślają, że sytuacja może się dynamicznie zmieniać w najbliższych godzinach i dniach. Prognozowane są kolejne wzrosty poziomu wód, zwłaszcza na terenach nisko położonych i w pobliżu ujść rzek. Mieszkańcy powinni unikać przebywania w pobliżu rzek, kanałów oraz innych zbiorników wodnych, a także zabezpieczyć swoje mienie przed ewentualnym zalaniem. Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i hydrologicznych oraz stosowanie się do zaleceń wydawanych przez lokalne władze. W przypadku pogorszenia się sytuacji mogą zostać wprowadzone dodatkowe środki ostrożności, w tym ewakuacje z zagrożonych terenów.

Susza hydrologiczna – drugi biegun zagrożenia Paradoksalnie, mimo lokalnych opadów, na Pomorzu nadal utrzymuje się zagrożenie suszą hydrologiczną. Szczególnie niskie przepływy wód notowane są na Wiśle od Torunia do Tczewa oraz w zlewni rzeki Baudy. Taka sytuacja może prowadzić do problemów z zaopatrzeniem w wodę oraz negatywnie wpływać na lokalne ekosystemy. RZGW zwraca uwagę, że sytuacja hydrologiczna w regionie jest wyjątkowo złożona – z jednej strony mieszkańcy muszą liczyć się z ryzykiem powodzi, z drugiej zaś z niedoborem wody.