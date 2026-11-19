RMF24

Policjanci z Gdyni zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który bez zezwoleń filmował dronem okolice Nabrzeża Francuskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a za naruszenie przepisów grozi mu nawet do pięciu lat więzienia. Policja apeluje o rozwagę i przypomina o obowiązujących ograniczeniach.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Polskiej, w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu, którym codziennie przepływają zarówno statki handlowe, jak i pasażerskie. Po drugiej stronie kanału znajduje się port wojenny, co czyni ten obszar szczególnie wrażliwym.

Dwa dni temu czujność pracownika ochrony pozwoliła na szybkie wykrycie nielegalnego lotu drona. O sprawie natychmiast powiadomiono policję.

Brak zezwoleń i poważne konsekwencje

Zatrzymany 40-latek nie posiadał wymaganych uprawnień, nie zgłosił lotu oraz nie uzyskał niezbędnych zezwoleń na latanie w strefie objętej restrykcjami. Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, mężczyzna tłumaczył się, że nagrania wykonywał w celach komercyjnych.

Zatrzymany 40-latek / Policja

Teraz odpowie za naruszenie przepisów o ruchu lotniczym, za co grozi mu do pięciu lat więzienia, oraz za lot bez uprawnień, co może skutkować karą do roku pozbawienia wolności.

Policja ostrzega: dron to nie zabawka

Policja przypomina, że korzystanie z dronów w pobliżu infrastruktury krytycznej, takiej jak porty czy obiekty wojskowe, jest ściśle regulowane. Przed każdym lotem należy sprawdzić obowiązujące ograniczenia w przestrzeni powietrznej i dopełnić wszystkich formalności. Brak zezwoleń może skończyć się nie tylko wysoką grzywną, ale także poważnymi konsekwencjami prawnymi.