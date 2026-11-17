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W wieku 94 lat zmarł Henryk Jagielski - działacz opozycji demokratycznej w PRL, jeden z organizatorów strajków w Stoczni Gdańskiej w grudniu 1970 r. i sierpniu 1980 r. Informację o jego śmierci przekazał Instytut Pamięci Narodowej.

Henryk Jagielski na zdj. z 2019 roku (fot. Adam Warżawa)

Henryk Jagielski na zdj. z 2019 roku (fot. Adam Warżawa) / PAP

Henryk Jagielski nie żyje. Jest data pogrzebu

Jak przekazała NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk, Henryk Jagielski zmarł w sobotę, 14 listopada. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 18 listopada, w Sopocie.

Msza święta zostanie odprawiona o godz. 11.30 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Malczewskiego 35, po czym o godz. 12 wyruszy kondukt pogrzebowy.

Henryk Jagielski urodził się w 1932 r. w Bydgoszczy. W latach 1950–1981 był pracownikiem Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W grudniu 1970 r. współorganizował strajk w zakładzie, wszedł w skład Komitetu Strajkowego oraz uczestniczył w demonstracji ulicznej stoczniowców.

W 1971 r. podczas zebrań związkowych w stoczni Jagielski otwarcie domagał się ukarania winnych strzelania do robotników, za co był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, szykanowany w pracy i wpisany na listę osób przeznaczonych do zwolnienia. SB prowadziła przeciwko niemu sprawę rozpracowania od stycznia 1971 do grudnia 1987 r.

W 1971 r., wraz z Henrykiem Lenarciakiem, Jagielski wysunął postulat budowy pomnika upamiętniającego stoczniowców poległych w Grudniu '70.

W czerwcu 1976 r. Jagielski brał udział w strajku stoczniowców przeciwko podwyżkom cen zorganizowanym w geście solidarności z robotnikami Radomia, Ursusa i Płocka. W latach 1978–1980 współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża i kolportował podziemne pisma „Robotnik” oraz „Robotnik Wybrzeża”.

W sierpniu 1980 r. Jagielski po raz kolejny współtworzył strajk w Stoczni Gdańskiej jako członek Komitetu Strajkowego. Od września 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w stoczni oraz członka Prezydium KZ.

Jagielski: Nie miałem żadnych wątpliwości, że to tylko Wałęsa mógł donosić "Nie miałem żadnych wątpliwości, że to tylko Wałęsa mógł donosić" - mówi Henryk Jagielski, były pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, współorganizator strajków w grudniu 1970 roku. W rozmowie z reporterem RMF FM Kubą Kaługą mówi, że…

Działał w opozycji również za granicą

W momencie wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Henryk Jagielski przebywał z delegacją stoczniowej „Solidarności” w Republice Federalnej Niemiec i nie powrócił do kraju. W Bremie stanął na czele Biura Informacyjno-Koordynacyjnego „Solidarności”. Organizował demonstracje przeciwko stanowi wojennemu, przerzuty materiałów poligraficznych, nadajników radiowych i kaset dla podziemia w Polsce oraz wsparcie dla represjonowanych i ich rodzin.

Jak podaje IPN, Jagielski współpracował także z Biurem Koordynacyjnym „S” w Brukseli, uczestniczył w zjeździe grup roboczych związku w Düsseldorfie, a w latach 1983–1993 pracował w zakładach Mercedesa w Bremie.

Od 1993 r. Henryk Jagielski przebywał na emeryturze, dzieląc czas między Niemcy a Polskę. Jagielski był członkiem Stowarzyszenia „Solidarni z Kolebki”. W 2008 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.