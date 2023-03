Z powodu zapadniętej jezdni i konieczności naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. Migowskiej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zdecydowała o przywróceniu ruch samochodowego w obu kierunkach na ul. Jaśkowa Dolina. Włączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Na Wzgórzu.

Ulica Migowska / Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska /

Takie zmiany w ruchu mają obowiązywać do odwołania. Jaśkową Doliną pojadą również autobusy komunikacji miejskiej.

Od 18 marca do 30 czerwca ul. Jaśkowa Dolina, z której codziennie rano i w szczycie popołudniowym korzystają tysiące gdańszczan, miała być jednokierunkowa w związku z kolejnym etapem prac przy budowie zbiornika retencyjnego. By nie doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego, ruch poprowadzono innymi ulicami - Wileńską i Migowską. Niestety na Migowskiej zapadła się jezdnia.

Pracownicy Gdańskich Wód przystąpili już do naprawy uszkodzonej jezdni i studzienki kanalizacji deszczowej. O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco - poinformowała Aneta Niezgoda z Biura Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Gdańska.