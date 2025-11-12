Policja zatrzymała 17-latka, który we wtorek w nocy, kierując Volkswagenem Passatem bez uprawnień, spowodował wypadek drogowy w Kurowie w woj. pomorskim. Na skutek uderzenia w drzewo zginęły dwie nastolatki jadące z nim samochodem.

/ KP PSP Wejherowo /

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Do tragicznego wypadku doszło 11 listopada około godziny 2:30 w Kurowie, w gminie Choczewo (woj. pomorskie).

17-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, kierując volkswagenem passatem, z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo.

W samochodzie znajdowały się dwie pasażerki w wieku 17 i 16 lat. Niestety, obie nastolatki zginęły na miejscu.

Policja: Kierowca nie miał uprawnień

Jak poinformowała aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, kierowca nie posiadał prawa jazdy. Po wypadku 17-latek trafił do szpitala z urazem ręki.



Nastolatek został zatrzymany i jeszcze w środę ma zostać doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie.

/ KP PSP Wejherowo /

Kierowca ma skończone 17 lat, dlatego będzie odpowiadał jak osoba dorosła. Policja pobrała mu krew do badań, by ustalić, czy prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Ze wstępnych informacji wynika, że 17-latek prowadził samochód swojej matki bez jej zgody.



Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, która ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragicznego wypadku.