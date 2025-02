Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poinformowało o przerwach w dostawie ciepła i ciepłej wody od wtorku 25 lutego w dzielnicach Stogi i Przeróbka. Związane to jest z koniecznością przełożenia sieci ciepłowniczej zamontowanej pod Mostem Siennickim, gdzie obecnie trwa remont.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

10 stycznia Most Siennicki został zamknięty z powodu złego stanu technicznego. Jak wykazały badania przeprowadzone przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej - przyczółki mostu zaczęły się przesuwać, co grozi osunięciem konstrukcji. Remont potrwa około dwóch lat.

Prace inwestycyjne związane z remontem Mostu Siennickiego wymuszają konieczność przełożenia sieci ciepłowniczej, która zamontowana jest pod konstrukcją mostu. Kolejne prace zaplanowane przez GPEC spowodują przerwę w dostawie ciepła i ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej, która planowana jest od wtorku, 25 lutego (od godz. 22.30), do godzin wieczornych w środę, 26 lutego - poinformowała rzeczniczka Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC) Jadwiga Grabowska.

Spółka zakończyła już kolejny etap prac technologicznych związanych z przeniesieniem ciepłociągu na Most Siennicki.

Działanie to ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego uszkodzenia rur zamontowanych dotychczas pod mostem, spowodowanego nawet niewielkimi ruchami przyczółków mostu. Takie niespodziewane rozszczelnienie ciepłociągu zimą mogłoby prowadzić do długotrwałych przerw w dostawach ciepła dla mieszkańców Przeróbki i Stogów - tłumaczyła Grabowska.

Miasto zabezpieczy mieszkańców

Do ostatniego etapu prac niezbędna jest przerwa w dostawach dla mieszkańców Przeróbki i Stogów.

Jej termin został dostosowany do możliwie najlepszych warunków pogodowych, czyli dodatnich temperatur na zewnątrz. Takie warunki są prognozowane na początek przyszłego tygodnia - podała przedstawicielka GPEC.

Na czas przerw w dostawie ciepła, mieszkańcy Przeróbki i Stogów będą mogli bezpłatnie wypożyczyć grzejniki i farelki. Wypożyczalnie będą zlokalizowane w dwóch punktach - w bibliotece przy ul. Krynicznej 20 na Przeróbce oraz w bibliotece przy ul. Szpaki 1 na Stogach.

"Wypożyczalnie będą czynne we wtorek, 25 lutego w godzinach 8:00-12:00 oraz 16:00-19:00. Sprzęt będzie udostępniany bezpłatnie, ale należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Po zakończonej przerwie, wypożyczone farelki, można zwracać w dni robocze, do 14 marca, do jednej z powyższych bibliotek" - informuje GPEC w komunikacie.