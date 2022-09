Gdański prom „Motława” doczeka się remontu. Jednostka pływająca obok Żurawia, przejdzie gruntowną renowację. Prace, które powinny ruszyć w październiku, potrwają miesiąc.

Remont promu „Motława” powinien ruszyć w październiku, ale ostateczny termin rozpoczęcia prac jest uzależniony od podpisania umowy z wykonawcą. Jednostka pływająca obok Żurawia przejdzie gruntowną renowację - w tym takie zabiegi jak piaskowanie i malowanie, wymiana blachy poszycia i konstrukcji kadłuba.

Zaplanowane są dwa etapy - jeden etap to są prace kadłubowe a drugi to prace mechaniczne i elektryczne. Do prac kadłubowych będzie należało wydokowanie jednostki i oczyszczenie, dokonanie pomiaru grubości blachy, oczyszczenie płetw steru, odmalowanie części nawodnej i wymiana elementów drewnianych - mówi reporterce RMF MAXXX , Sylwii Kwiatkowskiej-Łaźniak, Piotr Poklękowski z Biura Okrętowego Narodowego Muzeum Morskiego.

Rejs promem to obecnie najszybszy sposób przedostania się z Wyspy Ołowianki na drugi brzeg Motławy. Codziennie z takiej możliwości korzystają nie tylko turyści, ale także mieszkańcy Gdańska i pracownicy Muzeum. W sezonie letnim na pokład może wejść nawet 50 osób.

Prom pasażerski „Motława” pływa od 1987 roku.