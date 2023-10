11 osób zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w szkole podstawowej w Trąbkach Wielkich na Pomorzu. Ewakuowano ponad 350 osób. Trwa akcja służb.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do pożaru doszło w szkole podstawowej w miejscowości Trąbki Wielkie (pow. gdański) na Pomorzu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb po godz. 10.

Jak przekazał RMF FM asp. Marcin Tabiś, oficer prasowy KP PSP w Pruszczu Gdańskim, w plecaku jednego z uczniów zapaliła się bateria w telefonie. Do samozapłonu doszło, gdy w klasie było 18 uczniów oraz nauczyciel. Podjął on decyzję o ewakuacji osób znajdujących się w sali.

"Jeden z pracowników szkoły ugasił pożar i usunął plecak na zewnątrz budynku" - podał asp. Tabiś.

Dyrektorka szkoły podjęła decyzję o ewakuacji całej placówki. Łącznie ewakuowano 363 osoby, z czego 341 osób to dzieci, a 22 osoby to pracownicy placówki.

Na miejsce przyjechały cztery zastępy PSP, a następnie zespół ratownictwa medycznego.

"W tym momencie trwa wentylacja pomieszczenia, a strażacy sprawdzają stężenie gazów niebezpiecznych. W jednej z klas wyznaczony został punkt medyczny, w którym Zespół Ratownictwa Medycznego razem ze strażakami bada osoby, które uskarżają się na objawy zatrucia gazami pożarowymi" - przekazał około godziny 12 asp. Marcin Tabiś.

Jak do tej pory z dolegliwościami podtrucia do służb zgłosiło się 11 osób - głównie są to uczniowie, ale wśród poszkodowanych są też pracownicy szkoły.

Reporter RMF FM Stawnisław Pawłowski dowiedział się od strażaków, że osób potrzebujących pomocy medycznej może być więcej.

Trwa akcja służb.