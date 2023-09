Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok dożywotniego więzienia dla Łukasza P., oskarżonego o zabójstwo 59-letniej ciotki i jej 84-letniego ojca. Mężczyzna zadał obojgu kilkadziesiąt ciosów nożem. Wyrok jest prawomocny.

Oskarżony Łukasz P. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku, który w czerwcu 2022 roku skazał Łukasza P. na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżony będzie mógł skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia nie wcześniej niż po odbyciu 25 lat kary więzienia. Ponadto, sąd okręgowy orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych kwoty po 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.



W listopadzie 2013 roku Łukasz P. zabił swą 59-letnią ciotkę i jej 84-letniego ojca. Zadał im kilkadziesiąt ciosów nożem w głowę i klatkę piersiową. Do przestępstwa doszło w domu na jednym z włocławskich osiedli. Motywem miało być to, że ciotka odmówiła wynajmu mieszkania w centrum miasta.



Łukasz P. / Adam Warżawa / PAP

Początkowo o dokonanie zabójstw podejrzana była Edyta J. - sąsiadka ofiar, niekiedy pomagająca im sprzątać mieszkanie. Pod zarzutem zabójstwa przebywała w areszcie przez kilkanaście miesięcy. Kobieta miała przyznać się do winy po aresztowaniu, ale później wielokrotnie temu zaprzeczała. Później zatrzymano i aresztowano Łukasza P.