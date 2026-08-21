Pies zabity ze szczególnym okrucieństwem. 32-latek usłyszał zarzut

Wstrząsające znalezisko podczas policyjnej interwencji
Mundurowi podjęli interwencję 18 sierpnia w jednym z mieszkań w Gdyni-Oksywiu – przekazał w piątek asp. Marek Kobiałko z gdyńskiej policji. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli martwego psa rasy shih tzu.
Śledczy przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał dowodowy. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 32-latek wcześniej groził swojej partnerce, że zabije zwierzę, po czym wcielił swoje groźby w życie.
Z komendy prosto za kraty
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie przedstawiono mu zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.
Jak się jednak okazało podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach, 32-latek był poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary więzienia. Z komendy trafił prosto do zakładu karnego.