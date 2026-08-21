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Pies zabity ze szczególnym okrucieństwem. 32-latek usłyszał zarzut

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (11:46)

Zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 32-letni mężczyzna zatrzymany przez gdyńskich policjantów. Sprawca najpierw groził swojej partnerce, że odbierze życie psu rasy shih tzu, a następnie to zrobił. Okazało się też, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Pies zabity ze szczególnym okrucieństwem. 32-latek usłyszał zarzut
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Wstrząsające znalezisko podczas policyjnej interwencji

Mundurowi podjęli interwencję 18 sierpnia w jednym z mieszkań w Gdyni-Oksywiu – przekazał w piątek asp. Marek Kobiałko z gdyńskiej policji. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli martwego psa rasy shih tzu.

Śledczy przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał dowodowy. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 32-latek wcześniej groził swojej partnerce, że zabije zwierzę, po czym wcielił swoje groźby w życie.

Z komendy prosto za kraty

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie przedstawiono mu zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

Jak się jednak okazało podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach, 32-latek był poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary więzienia. Z komendy trafił prosto do zakładu karnego.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pies Gdynia
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