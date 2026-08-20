Wyrzucił świnki morskie na śmietnik. Policja zatrzymała 84-latka

Zwierzęta w kontenerze – szokujące odkrycie mieszkańców
Jeszcze przed wakacjami, 10 czerwca przy ul. Aleja Młodych w Siemianowicach Śląskich jeden z mieszkańców dokonał wstrząsającego odkrycia.
W kontenerze na odpady znalazł pięć świnek morskich, w tym dwie ciężarne. Sprawą natychmiast zajęła się policja, która rozpoczęła poszukiwania osoby odpowiedzialnej za porzucenie zwierząt. Mundurowi apelowali także do świadków o pomoc w ustaleniu sprawcy.
Kolejne świnki morskie porzucone
To jednak nie był koniec. 11 sierpnia, tym razem przy ul. Cmentarnej, w kontenerze na śmieci znaleziono osiem kolejnych świnek morskich.
Przełom nastąpił 18 sierpnia. Czynności policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich pozwoliły ustalić osobę, która mogła mieć związek z tymi zdarzeniami. We wtorek 18 sierpnia, mundurowi zatrzymali w Siemianowicach Śląskich odpowiedzialnego za te zdarzenia 84-latka - informuje komenda z Siemianowic Śląskich.
W mieszkaniu seniora funkcjonariusze odnaleźli kolejne trzy świnki morskie.
Na miejscu obecna była również wolontariuszka Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, która pomogła w zabezpieczeniu i transporcie zwierząt. Łącznie pod opiekę stowarzyszenia trafiło 16 świnek morskich.
Zarzuty i grożąca kara
84-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania uśmiercenia trzynastu świnek morskich poprzez wyrzucenie ich do kontenerów na odpady.
Za taki czyn grozi mu nawet do 3 lat więzienia.