Wyrzucił świnki morskie na śmietnik. Policja zatrzymała 84-latka

RMF24

Policja w Siemianowicach Śląskich zatrzymała 84-letniego mężczyznę podejrzanego o wyrzucenie kilkunastu świnek morskich do kontenerów na śmieci. Zwierzęta cudem przeżyły i trafiły pod opiekę stowarzyszenia. Seniorowi grożą poważne konsekwencje.

Zwierzęta w kontenerze – szokujące odkrycie mieszkańców

Jeszcze przed wakacjami, 10 czerwca przy ul. Aleja Młodych w Siemianowicach Śląskich jeden z mieszkańców dokonał wstrząsającego odkrycia.

W kontenerze na odpady znalazł pięć świnek morskich, w tym dwie ciężarne. Sprawą natychmiast zajęła się policja, która rozpoczęła poszukiwania osoby odpowiedzialnej za porzucenie zwierząt. Mundurowi apelowali także do świadków o pomoc w ustaleniu sprawcy.

Kolejne świnki morskie porzucone

To jednak nie był koniec. 11 sierpnia, tym razem przy ul. Cmentarnej, w kontenerze na śmieci znaleziono osiem kolejnych świnek morskich.

Przełom nastąpił 18 sierpnia. Czynności policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich pozwoliły ustalić osobę, która mogła mieć związek z tymi zdarzeniami. We wtorek 18 sierpnia, mundurowi zatrzymali w Siemianowicach Śląskich odpowiedzialnego za te zdarzenia 84-latka - informuje komenda z Siemianowic Śląskich.

W mieszkaniu seniora funkcjonariusze odnaleźli kolejne trzy świnki morskie.

Na miejscu obecna była również wolontariuszka Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, która pomogła w zabezpieczeniu i transporcie zwierząt. Łącznie pod opiekę stowarzyszenia trafiło 16 świnek morskich.

Zarzuty i grożąca kara

84-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania uśmiercenia trzynastu świnek morskich poprzez wyrzucenie ich do kontenerów na odpady.

Za taki czyn grozi mu nawet do 3 lat więzienia.

