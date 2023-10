Nowoczesny robot pomoże przy operacjach w Szpitalach Pomorskich. System robotyki do wykonywania endoprotez stawowych - pierwszy taki w Polsce - będzie wykorzystywany w szpitalu w Wejherowie.

Robot w szpitalu / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Użycie ramienia robotycznego, zwiększy precyzję wykonywania operacji. Sprzęt wart ponad 5 mln złotych zamontowano na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu im. Ceynowy w Wejherowie.

To marzenie chirurgów, ale także pacjentów, bo ten sprzęt zmniejsza ryzyko błędu chirurgicznego praktycznie do zera. To innowacyjna metoda, pozwalająca operować przede wszystkim stawy kolanowe. Pacjent w dwie doby będzie w stanie się zrehabilitować i szybko wrócić do sprawności - tłumaczy dr n. med. Roman Grzybowski, ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu im.Ceynowy w Wejherowie.





Wsparcie robotyczne stosuje się w celu udoskonalenia poprawności chirurgicznego mocowania elementów endoprotezy względem siebie i względem kości. To ułatwienie dla chirurgów przy wszczepieniu implantów.

To usprawnienie naszej pracy, ale też zwiększenie dokładności wykonania operacji. Współpracujemy ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych. Codziennie planujemy wykonywać trzy operacje przy wykorzystaniu tego robota, w tygodniu będzie to 15 zabiegów - dodaje dr n. med. Daniel Jaglarz, zastępca ordynatora na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wejherowskiego szpitala.

System, który będą mieć do dyspozycji lekarze, z użyciem ramienia robotycznego, nawigowanego na podstawie badania tomografii komputerowej w czasie rzeczywistym, pozwala chirurgowi na wykonanie cięć kostnych z dokładnością rzędu dziesiątej części milimetra oraz na ustawianie elementów endoprotezy z dokładnością poniżej 1 stopnia. Eliminując błąd ludzki, daje szansę na uniknięcie powikłań, związanych z uszkodzeniem nerwów i naczyń oraz wielu innych.